Egypte: Le Président Al-Sissi rencontre le Prince héritier d'Arabie Saoudite

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré aujourd'hui à Riyad Son Altesse Royale l'Émir Mohammed ben Salmane ben Abdulaziz Al Saoud, prince héritier d'Arabie saoudite, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré qu'au début des pourparlers, l'Émir Mohammed ben Salmane avait salué la visite du M. le Président, exprimant l'appréciation de l'Arabie Saoudite pour l'Égypte, direction et peuple, en louant les relations égypto-saoudiennes caractérisées par la fraternité sincère et les relations historiques étroites.

Son Altesse le Prince héritier d'Arabie saoudite a également salué le rôle central de l'Égypte dans le soutien à la sécurité et à la stabilité des pays arabes, et ses efforts estimés pour promouvoir une action arabe conjointe à tous les niveaux, soulignant l'aspiration de l'Arabie saoudite à continuer de faire progresser les relations bilatérales distinguées entre les deux pays dans divers domaines, surtout au niveau de l'économie, de l'investissement et du développement.

Pour sa part, M. le Président a exprimé sa joie de visiter le royaume frère d'Arabie saoudite, soulignant la fierté de l'Égypte pour les liens historiques qui unissent les deux pays et peuples frères, ainsi que l'appréciation de l'Égypte aux niveaux officiel et populaire pour les positions de l'Arabie saoudite en faveur de la volonté du peuple égyptien et ses efforts de développement.

M. le Président a également affirmé l'intérêt de l'Égypte à renforcer la communication continue entre les deux pays frères à travers ces visites qui poussent la coopération et la coordination entre les parties égyptienne et saoudienne.

Le porte-parole a ajouté que les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de soutenir le partenariat entre les deux pays, en particulier aux niveaux économique et d'investissement, réalisant l'intérêt commun et le bénéfice mutuel pour les deux parties, à la lumière des développements tangibles, auxquels l'Égypte assiste à travers des mégaprojets nationaux et des infrastructures, ainsi que le climat d'investissement qui attire les capitaux.

On a aussi abordé l'évolution d'un certain nombre de dossiers régionaux, internationaux d'intérêt commun, comme l'importance de renforcer l'action arabe commune pour faire face aux différents défis auxquels la région est confrontée, et d'intensifier la concertation et la coordination des positions entre les deux pays continuellement.Surtout à la lumière de la multiplicité et de la gravité des crises que connaissent certains pays frères dans ce contexte, ainsi, M. le Président a souligné que la sécurité nationale des États du Golfe fait partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne.

De même, on a mis l'accent sur l'importance d'assurer la sécurité de la mer Rouge, en tant que pilier fondamental du mouvement commercial régional et international, ce qui nécessite des efforts concertés des pays riverains pour y garantir la liberté et la sécurité de la navigation.

Source: presidency.eg