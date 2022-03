Ghana: Premier League - Thomas Partey participe à la victoire d'Arsenal face à Leicester en inscrivant un but (2-0)

Ce dimanche 13 mars 2022, Arsenal s'est imposé sur le score de 2 buts à 0 face à Leicester. Et le Ghanéen Thomas Partey a inscrit un but.

L'international ghanéen Thomas Partey a contribué à la victoire d'Arsenal (2-0) contre Leicester. Dès la 11', sur un corner tiré par Gabriel Martinelli, il jaillit, place un coup de tête rageur, et ouvre la marque. Le second but des Gunners sera inscrit sur pénalty par Alexandre Lacazette (59'). Un bon match des poulains d'Arteta ; 8 tirs cadrés, 21 tirs, 480 passes, etc.

Avec cette victoire, Arsenal passe quatrième de Premier League avec 51 points. Ils tiennent donc pour l'instant leur place qualificative pour la prochaine ligue des champions. Quant à Leicester, ils sont 12e au classement. Nampalys Mendy et Iheanacho impuissants.

Titulaires d'entrée avec Leicester, les internationaux nigérians et sénégalais, Iheanacho et Mendy, n'ont rien pu faire face au collectif des Gunners. Peu mis en évidence, le nigérian n'a pas répondu aux attentes de son entraineur. Quant à Nampalys Mendy, on ne l'a pas trouvé aussi percutant que lors de la CAN Cameroun 2021. Ils ont même été remplacés en cours de jeu ; K. Iheanacho à la 74' et N. Mendy à la 61'. Un match à vite oublier pour ces deux bonhommes.