Congo-Kinshasa: Ituri - Le gouvernement apporte une assistance humanitaire aux déplacés de Djugu et Mahagi

Le ministre des affaires humanitaires Modeste Mutinga a remis, samedi 12 mars à Bunia, l'assistance humanitaire du gouvernement à des milliers des déplacés du territoire de Djugu et de Mahagi. Environ 170 familles des personnes tuées par la milice CODECO en début février denier ont également bénéficié d'un montant fourni par le gouvernement.

Cette assistance est composée notamment de farine de manioc, d' haricot et d'huile végétale ainsi que des casseroles et autres articles ménagers. Selon Modeste Mutinga, ce don est destiné aux déplacés de différents sites de déplacés dont Rhoe, Bule, Komanda dans les territoires de Djugu et Irumu.

Plus de 13 camions ont quitté samedi Bunia pour acheminer de l'aide à Djugu. D'autres devraient partir à Komanda.

En outre, 171 familles de personnes lâchement abattues par les miliciens de CODECO le 1er février ont reçu un fond de réconfort. Ces meurtres se sont déroulés entre autres aux villages de Rhoe, Bule,Bambou, Ezekere et Drodro. Le ministre a déclaré que le gouvernement a éprouvé une grande douleur pour ces personnes et toutes les victimes des atrocités de groupes armés en Ituri et au Nord-Kivu.

Un culte a été organisé au terrain de l'EPO en ville de Bunia pour compatir avec toutes ces personnes.