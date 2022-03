Cote d'Ivoire: JIF 2022 - Les femmes du lycée Mamie Fêtai de Bingerville sensibilisées au développement durable

Les femmes du lycée Mamie Houphouët Fêtai ont célébré la journée internationale des droits de la femme, le 9 mars 2022, à Bingerville. La direction générale des lycées et collèges (Dglc) a saisi cette opportunité pour les sensibiliser au développement durable; à la nécessité de préserver l'environnement.

Cet exercice pédagogique a été dévolu à Didier Nyamkey Koffi qui a prononcé une conférence dont le thème était: "Les femmes des établissements scolaires actrices du développement durable: opportunités, contraintes et moyens d'action dans leur milieu professionnel et familial".

Le conférencier a exhorté l'auditoire à une prise de conscience individuelle de la dégradation de l'environnement. Non sans omettre de les instruire de faire adhérer leurs apprenantes et entourages respectifs à cette initiative, gage d'un succès certain dans la lutte collective contre l'insalubrité. Les recommandations en la matière, de l'émissaire de la Dglc ont rencontré l'assentiment des personnels féminins de cette école de référence, eu égard à leurs contributions fécondes lors des échanges qui ont suivi l'exposé.

Pongathié Abraham Sanogo directeur régional Abidjan 1 a pour sa part, salué le dévouement et l'abnégation au travail de ses collaboratrices, tout en les exhortant à garder le cap afin de contribuer davantage à la perpétuation de la notoriété de cet établissement centenaire. Avant d'exprimer sa gratitude à Ouattara Victoire cadre des impôts à la retraite et marraine de la cérémonie.

Pour cette dernière, cette célébration des droits de la femme est aussi un moment de reconnaissance à l'endroit du chef de l'état pour les acquis en faveur de l'égalité des chances et des genres. Sans toutefois oublier de réclamer l'application effective de toutes les lois adoptées au bénéfice de la femme.

Rappelons qu'en marge de cette célébration et rehaussant l'éclat de la fête, les jeunes filles de Mamie Houphouët Fêtai ont remporté quatre trophées des compétitions de scrabble, monopolis, théâtre et awalé organisées ce jour, à l'école militaire préparatoire (Empt) à Bingerville. C'est donc à juste titre que la proviseure Mariam Tortia Coulibaly a exprimé son immense joie et surtout remercié tous les hôtes de l'institution pour leur sollicitude. Placé cette année sous le thème de "l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire" par le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, cette sympathique cérémonie s'est déroulée dans la convivialité.