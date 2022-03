Afrique: RDC-Zambie - Les autorités de Kasumbalesa et du district de Tshililabombwe échangent sur la sécurité le long de la frontière

Le maire de Kasumbalesa (Haut-Katanga) André Kapampa et les responsables du district de Tshililabombwe en Zambie ont échangé à Kasumbalesa sur la sécurité le long de la frontière commune, la fluidité des véhicules en importation et exportation, mais aussi les petits commerces transfrontaliers qui contribuent à l'économie de deux pays.

Le compte rendu de ces réunions a été fait samedi 12 mars par le maire de Kasumbalesa, André Kapampa.

" Nous avons échangé sur plusieurs points notamment, le renforcement de la sécurité autour de notre frontière commune et lutter contre la fraude et la contre bande douanières. Nous avons échangé sur la fluidité des activités à l'exportation et l'importation étant donné qu'aujourd'hui des grandes quantités de production minière s'observent en RDC et pour ce faire, il y a lieu que les seuls services de la douane notamment la douane Zambienne et celle Congolaise puissent s'adapter à cette situation ", a indiqué André Kapampa.

" Ainsi plusieurs facilités ont été adoptées. C'est notamment du côté de la Zambie : il n'y a plus de constat physique sur les produits en transit dès lors qu'on connait que c'est du cuivre, du cobalt, c'est directement checké par la machine et que cela passe. Et du côté congolais également c'est l'élargissement du parking à l'export de sorte que la congestion que l'on observe que ça soit à Lubumbashi, à Kanyaka et même à Kasumbalesa puisse être résorbée ", a-t-il poursuivi.