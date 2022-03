Algérie: Ligue 1 - Le MCA seul dauphin, le CSC et le PAC renouent avec la victoire

Alger — Le MC Alger, large vainqueur dimanche au stade Omar-Hamadi (ex-Bologhine) face au RC Relizane (8-2), s'est emparé provisoirement de la deuxième place au classement de la Ligue 1 de football, à l'occasion de la 21e journée.

L'attaquant du "Doyen" Samy Frioui a survolé les débats en signant un quintuplé historique (10e, 33e, 43e, 52e, 82e), permettant au MCA d'aligner une quatrième victoire de suite, qui lui permet de revenir provisoirement à trois points du leader le CR Belouizdad.

Cette rencontre était l'occasion pour la nouvelle recrue hivernale du Mouloudia, le milieu de terrain Abderaouf Benguit de signer ses grands débuts avec la formation algéroise, en faisant son apparition en second période (67e), remplaçant son coéquipier, Ibrahim Morsli. L'ancien joueur de l'ES Tunis (2019-2021) a réussi sa première, en délivrant une passe décisive et marquer son premier but sous le maillot mouloudéen en fin de match (90e).

En revanche, rien ne va plus pour le RCR qui continue de manger son pain noir, en enchaînant un huitième match sans victoire, et reste scotché à la 17e et avant dernière place au classement avec 15 points, synonyme de relégation.

A l'Est du pays, le CS Constantine a mis fin à une mauvaise série de trois défaites de rang, en s'imposant aisément à domicile face à la lanterne rouge le WA Tlemcen (5-0). Il s'agit de la première victoire pour le nouvel entraîneur du CSC, Kheïreddine Madoui, engagé par la direction en remplacement de Chérif Hadjar, démissionnaire.

La formation tlemcenienne, impuissante, peine à relever la tête et compromet de journée en journée son avenir parmi l'élite.

A l'instar du CSC, le Paradou AC a également réussi à stopper l'hémorragie, en renouant avec la victoire face au NC Magra (3-1), grâce notamment à un doublé de Yousri Bouzok (21e, 48e).

Une victoire précieuse qui permet aux "Académiciens" de se hisser à la troisième place au tableau, en compagnie de la JS Saoura et de la JS Kabylie, avec 36 points chacun.

Cette 21e journée, dont les trois premiers matchs se sont disputés vendredi et samedi, a été marquée par la défaite concédée à domicile par le NA Husseïn-Dey face à l'ASO Chlef (0-2), alors que la JS Kabylie a aligné un cinquième match sans défaite, en allant tenir en échec le RC Arbaâ (0-0).

Vingt (20 buts) ont été marqués en six matchs disputés de cette 21e journée, tronquée de trois rencontres : Olympique Médéa - CR Belouizdad, ES Sétif-MC Oran, et JS Saoura-HB Chelghoum-Laïd, reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement du CRB, l'ESS, et la JSS dans les compétitions africaines interclubs.