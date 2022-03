Afrique: Cour de justice de Guelma - mesures et facilitations au profit des handicapés

Guelma — L'accessibilité des personnes aux besoins spécifiques à la Cour de justice de la wilaya de Guelma pour se faire délivrer des documents administratifs, ou même pour certains de ses employés handicapés, a été facilitée en vertu des mesures et des équipements spéciaux installés au sein de cette instance.

Rencontré par l'APS, à la veille de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, Lazhar Hamza, employé à la Cour de Guelma, a affirmé qu'auparavant il était contraint d'utiliser les escaliers pour se rendre à son bureau, mais depuis l'aménagement d'un passage spécial pour les handicapés moteurs, dans le cadre d'une série de mesures prises pour faciliter l'accès de cette catégorie aux services judiciaires, sa mobilité a été nettement améliorée.

Ce sexagénaire qui occupe le poste de greffier a estimé être l'un des plus bénéficiaires des améliorations et des nouvelles mesures du fait qu'il fréquente quotidiennement la Cour de justice, soulignant que chaque matin, il gare sans difficulté son véhicule au parking réservé aux personnes aux besoins spécifiques, à droite de l'entrée principale de cet édifice, et rejoint son bureau sans encombre, ni entraves.

Il a ajouté que les conditions actuelles sont "très appropriées" pour tous les handicapés moteurs qui se rendent à la Cour de justice de Guelma, où un guichet spécial pour les personnes aux besoins spécifiques a été ouvert afin de faciliter leur accès aux lieux pour l'obtention des documents et décisions qu'ils demandent.

Aussi, une chaise roulante et un ascenseur sont mis à la disposition de cette frange de la société pour accéder aux étages supérieurs et aux toilettes qui leurs sont dédiées.

La catégorie des déficients visuels et des malvoyants a également bénéficié de nombreux équipements adaptés à leurs besoins et à leur état de santé, leur permettant d'accéder facilement à tous les services de la Cour de justice et d'obtenir des décisions judiciaires en braille que la plupart des malvoyants maitrisent.

Selon Nabila Mahira, ingénieure chargée de l'impression des documents administratifs en braille au niveau du guichet réservé aux personnes aux besoins spécifiques, ce moyen technique moderne offre aux justiciables déficients visuels tous les documents judiciaires dont ils ont besoin, en particulier les décisions rendues par les différentes chambres de la Cour grâce à la traduction de ces documents en braille.

Les mesures introduites par la Cour de justice de Guelma n'ont pas exclu la catégorie des sourds et des malentendants, qui ont pu à leur tour se rendre dans les structures de la justice sans aucune gêne, après la formation d'employés parmi le personnel du secteur de la justice, à la langue des signes pour accompagner cette catégorie, les guider et leur fournir les services nécessaires, y compris la traduction de ce qui se passe lors des audiences, lorsque l'une des parties est sourde et muette.

A cet égard, Zahar Abdelhafid, greffier, chargé de la langue des signes à la Cour de justice, a rappelé avoir reçu une formation de plus de 6 mois en langue des signes à Alger, dans le cadre d'une convention entre le secteur de la justice et celui de la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme.

Le même greffier a ajouté que la prise en charge de la catégorie des sourds-muets au niveau de la Cour se déroule bien et commence dès qu'une personne de cette catégorie accède au guichet spécial désigné pour les personnes aux besoins spécifiques, soulignant qu'en vertu de la formation qu'il a reçu, il œuvre à mettre à l'aise les personnes concernées et les accompagne jusqu'à l'obtention des services qu'ils sont venus demander.

En plus de tout cela, le parquet près la Cour de justice de Guelma a aménagé et équipé "une clinique médicale" dotée de tous les moyens nécessaires pour intervenir, notamment dans les cas urgents, affirme le staff médical en place, expliquant que cette structure de santé relevant de la Cour veille à assurer les meilleurs services aux personnes qui fréquentent ces lieux y compris celles aux besoins spécifiques.

===La prise en charge des handicapés au cœur des missions de la justice

Pour sa part, Salah Fassi, procureur général-adjoint près la Cour de justice de Guelma, estime que la prise en charge des personnes handicapées est "au cœur des missions des organismes de l'Etat, y compris le secteur de la justice", afin de leur permettre d'exercer pleinement leur droit, tout comme ils s'acquittent pleinement de leurs devoirs en tant que citoyens actifs dans la société.

Le procureur général adjoint a, dans ce sens, rappelé que les facilitations introduites au niveau du secteur de la justice au profit des personnes aux besoins spécifiques comprennent toutes les dispositions nécessaires pour cette catégorie lorsqu'elles se rendent à la Cour ou les tribunaux qui en relèvent à travers la wilaya pour se faire délivrer des documents, intenter des poursuites judiciaires, ou exercer certains des droits qui leur sont accordés par la loi.

Le même intervenant a assuré que "la Cour n'a exclu aucune catégorie des personnes aux besoins spécifiques et a mis à leur service un guichet unique, encadré par des employés qualifiés, prenant en considération la particularité de chaque catégorie", notant que les dispositions prises et les structures créées au sein de la Cour de justice de Guelma en font un "modèle de référence" en matière de prise en charge des handicapés.

Il a également ajouté que la Cour a délibérément œuvré à éliminer tous les obstacles pouvant entraver l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à ce lieu, à commencer par un parking réservé pour cette catégorie, des passages pour les fauteuils roulants et les tricycles, en plus de leur permettre d'utiliser l'ascenseur pour accéder à tous les services et les salles situés aux étages supérieurs du bâtiment, et l'aménagement de sanitaires adaptés.

Le même intervenant a également évoqué d'autres facilitations introduites par la Cour au profit des personnes aux besoins spécifiques, dont les malvoyants et les sourds muets, considérant que ces facilitations garantissent l'égalité devant la justice de toutes les personnes, y compris les handicapés, et ce, en se faisant délivrer les documents ou en exerçant le droit d'ester en justice, ou le droit d'introduire un appel, d'assister aux audiences et d'exercer son droit à la défense ainsi que l'obtention des décisions en braille.