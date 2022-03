Afrique: Forum d'investissement en Afrique - 50 milliards de dollars de projets annoncés

Le Forum d'investissement en Afrique tiendra des séances de boardrooms (salles de transactions) virtuelles du 15 au 17 mars 2022. Ces séances selon la Bad, permettront de présenter aux investisseurs des projets bancables d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars. Ces sessions devaient se tenir lors de l'événement Market Days du forum en novembre 2021, qui a été reporté en raison de la variante omicron du virus Covid-19.

Les boardrooms présenteront à en croire la banque africaine de développement, des projets dans les secteurs prioritaires clés identifiés dans l'initiative Réponse unifiée au Covid-19 lancée par l'Africa Investment Forum en 2020. Les différents secteurs d'investissement.

Ces secteurs comprennent l'agriculture et l'agroalimentaire, l'éducation, l'énergie et le climat, les soins de santé, les minéraux et les mines, les technologies de l'information et de la communication et les télécommunications, ainsi que l'industrialisation et le commerce. Neuf de ces projets sont dirigés par des femmes, pour une valeur potentielle de 5 milliards de dollars.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr. Akinwumi A. Adesina, ouvrira les réunions virtuelles le 15 mars. Il fera une présentation de clôture et une annonce le 17 mars. Une conférence de presse suivra avec les responsables des institutions partenaires fondatrices de l'Africa Investment Forum. Une initiative de huit institutions partenaires.

Lancé en 2018, le forum d'investissement en Afrique est une plateforme multipartite et multidisciplinaire qui fait avancer les projets de partenariat privé et public-privé vers la bancabilité. Elle permet également de lever des capitaux et d'accélérer les transactions jusqu'à la clôture financière.

Le forum est une initiative fondée par huit institutions partenaires : Banque africaine de développement, Africa 50, la Société financière africaine, la Banque africaine d'import-export, la Banque de développement de l'Afrique australe, la Banque de commerce et de développement, la Banque européenne d'investissement et la Banque islamique de développement.