Cote d'Ivoire: Rotary Club Abidjan-Lagunes - 120 fauteuils roulants offerts aux personnes handicapées

Des dizaines de personnes handicapées peuvent pousser un ouf de soulagement. Pour cause, ils ont été dotés de fauteuils roulants par le Rotary club Abidjan Lagunes. La cérémonie de remise symbolique s'est déroulée le samedi 12 mars 2022 à Abidjan-Cocody, en présence de nombreux membres de cette association et de représentants de partenaires.

Koné Yacouba, président de la Coordination des associations des handicapés de Côte d'Ivoire (Caphci), a non seulement au nom des bénéficiaires, exprimé sa reconnaissance au donateur et mais aussi s'est dit heureux de voir ainsi plusieurs personnes handicapées rallier ainsi aisément leurs lieux de travail ou de se déplacer facilement pour diverses occupations.

L'objectif de la Coordination est de contribuer à la réduction du coût de fauteuils roulants en Côte d'Ivoire baissant de 300 000 Fcfa aujourd'hui à 150 000 à l'avenir. " D'où l'appel au gouvernement ivoirien de faciliter l'accès de fauteuils aux personnes handicapées par l'exonération des frais de dédouanement ".

Après cette remise symbolique, la Coordination va poursuivre le partage dans d'autres localités du pays. Koné Yacouba se rendra avec son équipe à Grand-Bassam à partir de dimanche, lundi à Abobo et le mercredi à Agboville puis un mois plus tard dans la ville de Bouaké. Plusieurs autres actions au menu du Plan d'actions 2021-2022

Pour la présidente du Rotary Club Abidjan-Lagunes, Deki Sewa, " ce don traduit plus de 5 années de travail, d'abnégation et d'implication de son équipe, et du Caphci et des partenaires à savoir La Fondation Chaise roulante au Canada et du Rotaract Club du Nebraska, aux Etats-Unis ".

Le Rotary club Abidjan-Lagunes, au dire de la présidente envisage de mener, au titre du mandant 2021-2022, plusieurs autres actions. Les membres comptent mettre 1000 cartables solaires à la disposition d'élèves vivant dans les zones non couvertes par le réseau électrique notamment dans l'Indénié Djuablin. Il est prévu aussi un don de vivres et de non vivres à l'Orphelinat sacré cœur de Katiola ainsi qu'un appui aux initiatives d'alphabétisation des femmes de Krindjabo, dans le Sud-Comoé.

Des Journées carrières seront également organisées au lycée classique d'Abidjan-Cocody, sans oublier la construction de maternité au centre de santé de Katadji, dans le département de Sikensi et l'opération de planting d'arbres qui sera implémentée, en partenariat avec le ministère ivoirien de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

Il est bon d'indiquer que ces 120 engins roulants sont équipés de matériels de rechanges de certaines pièces lorsqu'elles s'abîmeront.