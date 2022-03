Algérie: Tourisme saharien/Saoura - Une saison "satisfaisante"

Bechar — La région de la Saoura augure d'une saison touristique saharienne "satisfaisante" cette année, avec la relance de plusieurs activités touristiques et le nombre considérable de touristes y ayant séjourné depuis le début de la saison en octobre dernier, prédisent dimanche des professionnels et autres opérateurs du secteur du tourisme à Bechar.

Dans l'ensemble, une bonne reprise des activités touristiques notamment dans les segments liés à la restauration, l'hôtellerie, l'hébergement chez l'habitant, le commerce et les activités de loisirs et de détentes, est constatée dans les sites naturels et touristiques des wilayas de Bechar et Béni-Abbès, ont-ils confié à l'APS.

La période allant d'octobre à décembre 2021 a été "très bénéfique" pour l'économie locale de ces régions, notamment à Taghit, grâce à la présence d'une forte clientèle composée essentiellement de touristes nationaux issus de déférentes régions du pays, donnant lieu à une intensification des prestations de service, dont l'hôtellerie, la restauration, le transport et l'artisanat traditionnel, selon des professionnels du secteur.

A titre d'illustration, Taghit a enregistré du 12 décembre 2021 au 1er janvier 2022, un pic d'affluence avec 40.000 touristes et visiteurs, a affirmé à l'APS le président de l'Assemblée populaire communale (APC) Mohamed Chkifi.

Depuis le lancement de la saison touristique saharienne, la fréquentation touristique "est au rendez-vous", et les activités dans ce secteur sont "satisfaisantes", avec un "bon" taux de remplissage en matière d'hébergement, que ce soit dans les structures hôtelières conventionnelles ou à travers la formule de l'hébergement chez l'habitant, avec une soixantaine de familles s'adonnant à cette activité à Taghit, a-t-il expliqué.

Soutien et encouragement de l'investissement

Boudjemaa Bentayeb, responsable de l'Office communal du tourisme d'Igli et également secrétaire général de cette daïra (77 km du chef-lieu de wilaya de Béni-Abbès), a confirmé le "succès" de la destination Saoura, appelant aussi à "relancer les destinations et les produits touristiques des autres localités de la région à l'exemple d'Igli, qui dispose d'importantes potentialités touristiques et naturelles, "encore méconnues par les touristes nationaux et étrangers".

Selon M.Bentayeb, la région d'Igli est connue pour sa richesse culturelle amazighe, de même que pour sa longue histoire et ses sites de tumulus, gravures rupestres, fours à chaux, digues de retenue ancestrales, et les ksour d'Igli et de Mazzer.

Cette dernière localité, qui se trouve à quelques encablures du chef-lieu de la commune, est réputée pour ses sept (7) sources d'eaux thermales de bonne qualité, localisées à l'intérieur de sept (7) grottes et considérées comme des sites touristiques d'une grande importance.

A travers l'Office communal du tourisme, le travail s'oriente vers la promotion des randonnées dans le grand Erg Occidental et de la pratique du ski sur sable et de bains de sablo-thérapie, de même que des visites au village touristique de Touzdit, relevant de l'Office national du tourisme et des séjours dans le cadre de la formule "Tourisme Chez l'habitant", sachant que cinq (5) familles s'adonnent actuellement à cette activité touristique dans la région, a-t-il indiqué .

Cette wilaya, où est projetée la réalisation d'un nouvel aéroport, compte faire du secteur du tourisme un atout de son développement économique, de par l'existence d'énormes potentialités touristiques et naturelles, et d'une zone d'expansion touristique (ZET) de 72 hectares, a fait savoir le wali de Béni-Abbès, Saad Chenouf.

Les actions de promotion du secteur dans cette nouvelle wilaya sont confortées par l'existence d'un institut national supérieur de formation professionnelle (INSFP), spécialisé dans les métiers du tourisme, ce qui permettra d'assurer une main d'œuvre qualifiée aux opérateurs du secteur.