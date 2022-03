Algérie: Blida - Des associations aspirent à une meilleure prise en charge des handicapés

Blida — De nombreux projets initiés par des associations dédiées à la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques de Blida sont toujours en attente d'une aide des autorités locales et des bienfaiteurs pour leur mise en œuvre, selon des déclarations de représentants d'associations.

A la veille de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques (14 mars), des associations ont réitéré leur appel "urgent" aux autorités locales, pour les aider à concrétiser des projets qui sont à même de contribuer à la réduction de la surcharge au niveau des centres publics affectés à cette catégorie spécifique.

C'est le cas notamment de l'association "Al-Ouns" en charge actuellement de près de 170 handicapés moteurs et mentaux, dont la responsable Khadidja Belkacemi, a souligné son "besoin pressant pour un espace d'accueil pour ces personnes, dont un grand nombre sont issus de familles démunies".

La réalisation d'un centre spécial pour cette catégorie spécifique, un projet porté par cette association depuis 2017, "est devenu plus qu'une nécessité au regard de la surcharge enregistrée dans de nombreux centres", a-t-elle estimé.

A tire indicatif, le centre psychopédagogique de la commune de Bouinane accueille actuellement 206 élèves, un nombre bien au-delà de sa capacité théorique estimée à 120 places, selon les chiffres fournis par la direction de l'action sociale et de la solidarité (DASS) de la wilaya.

L'association Autisme de Blida a, également, réitéré son appel aux autorités locales concernées en vue de lui accorder une autorisation pour la création d'un centre psychopédagogique dédié au Trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Le projet de l'association Autisme de Blida porte sur la création d'un centre pour l'accueil d'enfants autistes, âgés de 3 à 12 ans, avec un encadrement assuré par des psychologues et sociologues de l'autisme. Une fois dépassés cet âge, ils seront dirigés vers des centres de formation professionnelle pour leur intégration sociale.

Quant à la section des aveugles de la daïra de Meftah, elle aspire à bénéficier d'un local plus grand, aux fins d'assurer une meilleure prise en charge pour cette catégorie, car son siège actuel est "trop exigüe" et n'arrive plus à contenir les 376 malvoyants quelle compte.

Interrogé par l'APS sur les doléances des associations, le directeur local de l'action sociale, Mohamed Bahalil a affirmé la non disponibilité de foncier pour la réalisation des projets en question.

Il a fait savoir que sa direction a reçu des demandes de trois associations pour des projets qui concernent les personnes aux besoins spécifiques. Les associations qui remplissent les conditions d'ouvrir un établissement social à caractère médical recevront bientôt un agrément d'autorisation d'entamer leur projet, a assuré le directeur.

M. Bahalil a réitéré l'engagement de l'Etat à accompagner les projets qui permettent d'une meilleure prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, relevant, à l'occasion, que la wilaya de Blida compte 9200 handicapés à 100%.

Pour sa part, Said Abderrahmane, vice-président de l'Organisation nationale des aveugles algériens, chargé des affaires sociales, de la prévention et de la condition féminine, a lancé un appel aux autorités concernées en vue d'accélérer la mise au point des textes d'application de la loi portant protection et promotion des personnes aux besoins spécifiques.