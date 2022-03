Maroc: Donatille Mukabalisa - Le Rwanda a beaucoup à apprendre du Maroc

Le Rwanda a beaucoup à apprendre du Maroc dans de nombreux domaines porteurs, a déclaré, vendredi à Kigali, la présidente de la Chambre des représentants du Rwanda, Mme Donatille Mukabalisa.

"Nous avons beaucoup à apprendre du Maroc qui s'impose, aujourd'hui, comme un pays avancé dans plusieurs domaines porteurs", a affirmé Mme Mukabalisa, lors d'une réunion avec la délégation parlementaire marocaine participant à la 77ème session du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA) qui se tient dans la capitale rwandaise.

Après avoir mis en exergue les liens d'amitié et de coopération unissant les peuples rwandais et marocain, la présidente du Parlement rwandais a souligné l'importance de la coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays et son rôle de premier plan dans la consolidation des relations bilatérales.

"Nous accordons une grande importance à l'échange d'expériences et d'expertises avec le Royaume, ainsi qu'au soutien mutuel et à la coordination dans les divers forums parlementaires régionaux et internationaux sur des questions d'intérêt commun", a-t-elle enchainé.

Mme Donatille a, également, mis l'accent sur l'importance de soutenir les mécanismes de dialogue et de concertation entre les institutions législatives des deux pays, à travers notamment un groupe d'amitié parlementaire maroco-rwandais "actif et performant".

Par ailleurs, elle a salué la gestion "exemplaire et efficace" de la pandémie de la Covid-19 par le Royaume, se disant "impressionnée" par les mesures et les décisions prises par le Maroc pour endiguer l'épidémie.

De son côté, la délégation marocaine, composée des députés Cherkaoui Znaidi et Nadia Bouzendoua, du conseiller Khalihenna El Karch et de la chargée de la coopération internationale à la Chambre des représentants, Rachida El Alaoui, a exprimé la disposition du Royaume à partager ses expériences et expertises avec le Rwanda dans les domaines d'intérêt commun.

La délégation marocaine a également souligné l'importance de renforcer la coopération parlementaire afin de relever les défis communs et hisser les relations de coopération à un niveau encore plus élevé, notamment dans les secteurs socio-économiques et d'investissements.

Rappelant que les relations maroco-rwandaises ont connu un "tournant inédit" depuis la visite historique de SM le Roi Mohammed VI au Rwanda en 2016 et celle du président Paul Kagame au Maroc au cours de la même année, les parlementaires marocains ont noté que les deux pays partagent les mêmes ambitions en matière de coopération Sud-Sud et de l'intégration régionale du continent.

La 77ème session du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA) a débuté, jeudi à Kigali, avec la participation de 120 délégués représentant 41 parlements africains.

Selon l'UPA, cette session constitue l'occasion de partager les meilleures pratiques en matière de riposte contre la pandémie de la Covid-19, de promotion de la bonne gouvernance et des innovations, de la reprise économique post-Covid et de la mise en œuvre de l'Accord sur la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAf).