Mali: Nouvelle preuve de vie d'Olivier Dubois, otage au Sahel depuis plus de 11 mois

Une vidéo où figure Olivier Dubois non datée circule sur les réseaux sociaux depuis dimanche. Des sources maliennes affirment qu'elle paraît authentique. Dans la vidéo d'environ une minute, le journaliste français enlevé le 8 avril 2021 à Gao s'adresse à ses proches et au gouvernement français.

" Je m'appelle Olivier Dubois, enlevé le 8 avril 2021 à Gao par le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans. " À la voix et au visage, il s'agirait bien du journaliste français Olivier Dubois, rapporte notre correspondant àBamako, Serge Daniel La vidéo n'est pas datée, mais plusieurs sources maliennes très au fait des affaires liées aux rapts d'otages, affirme qu'elle paraît bien authentique. En une minute et neuf secondes, Olivier Dubois livre plusieurs messages. Le plus important : une preuve de vie.

Il s'adresse à la mère de ses enfants dont il a reçu des photos envoyées par ses soins. Son message à sa compagne, Déborah, reprend précisément des mots qu'elle a utilisés le 8 janvier sur les ondes de RFI. C'est la preuve que cette vidéo a été enregistrée au-delà de cette date.

Il s'adresse également à ses parents. Les messages en provenance eux qu'il reçoit à travers RFI est une véritable bouffée d'oxygène. Le lieu où la vidéo a été tournée n'est pas précisé. Ce serait probablement dans une zone désertique puisqu'il a un turban couleur bleu autour du cou et en parlant devant la caméra, il chasse de sa vue une ou deux mouches.

Dans la vidéo circulant désormais abondamment sur les réseaux sociaux, l'otage français s'adresse aussi au gouvernement français. Un procédé classique dont l'objectif est l'accélération des négociations pour sa libération.

Olivier Dubois est le seul otage français dans le monde depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, qui avait aussi été enlevée au Mali. Par ailleurs, deux journalistes maliens sont retenus en otage dans le pays : Hamadoun Nialibouly, depuis un an et demi, et Moussa M'Bana Dicko, depuis onze mois lui aussi.