Maroc: Hassan Abyaba - La position marocaine dans le conflit russo-ukrainien dénote d' une nouvelle approche des relations internationales

La non-participation du Maroc au vote sur une résolution relative au conflit russo-ukrainien à l'Assemblée générale des Nations Unies est "une position distinguée" qui dénote d'une nouvelle approche des relations internationales, a affirmé l'universitaire Hassan Abyaba.

"Le Maroc, ayant probablement saisi qu'une nouvelle carte géostratégique et géoéconomique est en cours de gestation dans le monde, a pris des positions politiques souveraines sur divers événements régionaux et internationaux", a affirmé M. Abyaba au site électronique "hadatcom".

Il a cité, à ce propos, le discours du président français Emmanuel Macron dans lequel "il a annoncé, depuis le cœur de l'Europe, la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde", assurant que le paysage politique international a complètement changé.

Dans un communiqué, le ministère Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger avait souligné que la non-participation du Maroc au vote d'une résolution de l'Assemblé générale des Nations Unies sur la situation entre l'Ukraine et la Russie "ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine".

"Le Royaume réaffirme son fort attachement au respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité nationale de tous les États membres des Nations Unies", a précisé le ministère. Le Royaume du Maroc, a souligné la même source, rappelle que, conformément à la Charte des Nations Unies, les membres de l'Organisation se doivent de régler leurs différends par des moyens pacifiques et selon les principes du droit international, afin de préserver la paix et la sécurité mondiales.