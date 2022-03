Gabon: Les Gabonais et la "presque" candidature d'Ali Bongo à la présidentielle 2023

Au Gabon, l'annonce du président Ali Bongo samedi dernier lors de la commémoration du 54e anniversaire de son parti n'a pas laissé les Gabonais indifférents. Ali Bongo a notamment déclaré qu'en 2023, il sera là. Une manière de dire qu'il sera candidat à l'élection présidentielle prévue en 2023. Comment les Gabonais ont-ils accueilli cette annonce ?

Jonathan est militaire à la retraite. Il dit être un soutien d'Ali Bongo, mais il est déçu par les promesses non tenues : " Ali Bongo en 2009, il nous a promis beaucoup de choses. Aujourd'hui on est en 2022, on pourra voter pour lui, mais qu'il sache qu'avant les élections, il doit résoudre tous les problèmes dans le pays. "

Et les difficultés du quotidien ?

Pour beaucoup de Librevillois, Ali Bongo n'a pas résolu les difficultés du quotidien, le chômage notamment. D'autres pointent son état de santé. " Quelqu'un qui est malade honnêtement, je ne peux pas voter pour lui, déclare un Librevillois. S'il veut être candidat à la présidentielle, il faut d'abord qu'il montre un certificat médical pour savoir s'il est apte à commander le pays. "

Au pouvoir depuis 13 ans, Ali Bongo, 63 ans, compte plusieurs inconditionnels prêts à le soutenir contre vents et marées. " Jusqu'au bout, c'est notre champion ! Et on ira jusqu'au bout ! Et on est content de lui. Il n'est plus malade. Il est en forme, on va à l'élection. On est prêt ", assure l'un d'entre eux. " Il est clair qu'en 2023, nous allons avoir une victoire cash comme disent les Camerounais : "On va le soulever jusqu'au ciel" ", s'enthousiasme un autre.

La prochaine élection présidentielle est quasiment dans 17 mois. Ali Bongo n'est pas encore officiellement candidat.

Rien ne nous étonne avec Ali Bongo qui est pressé de consolider son pouvoir coûte que coûte.

