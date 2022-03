Madagascar: Remaniement - Les consultations battent leur plein

Durant les dernières 48 heures, hier notamment, les évaluations des membres du gouvernement et les consultations de ministrables s'accélèrent. Des permutations de poste et de nouvelles têtes sont attendues.

Quel visa-ge aura le nouveau gouvernement? Cette question est dans toutes les bouches depuis qu'un communiqué de la présidence de la République, mercredi, a annoncé l'évaluation des membres de l'équipe gouvernementale, suivie d'un remaniement qui verra le remplacement de quelques ministres.

Des indiscrétions et des mouvements, à Iavoloha, notamment, indiquent que les consultations en vue de la composition du futur gouvernement vont bon train. Ces consultations concernent des ministrables, mais aussi, des ministres en place qui pourraient être transférés à d'autres départements. À s'en tenir aux bribes d'informations qui filtrent, il y aura de nouvelles têtes, mais également, des permutations de postes à prévoir dans le prochain gouvernement de Christian Ntsay, Premier ministre.

Il est probable, cependant, qu'il n'y ait pas de révolution lors du prochain remaniement. " Cinq ou six ministres seront remplacés ", confient des sources concordantes. Des faits pourraient, néanmoins, donner une idée des retouches qui seront faites. Il faudra, en effet, combler les sièges vacants au ministère de la Justice et au ministère des Mines et des ressources stratégiques. Il y a, également, celui de l'Amé-nagement du territoire dont le titulaire, Hajo Andrianai-narivelo qui a déclaré officiellement qu'il ne rempilera pas.

Après la polémique sur les mesures d'accompagnement de la réouverture des frontières, l'avenir de Tinoka Roberto Raharoarilala, ministre des Transports et de la météorologie, au sein du gouvernement est compromis, de l'avis d'une partie de l'opinion publique. Seulement, par ricochet, Joël Randriaman-dranto, ministre du Tourisme, pourrait aussi faire les frais de cette polémique qui a déclenché la crise institutionnelle actuelle. Son désaveu aux déclarations du ministre des Transports a fait voler en éclat la solidarité gouvernementale.

Sous pression

La mesure en phase de réflexion, sur l'interdiction des valises à roulette et des laptops dans les cabines des avions, est collégiale. Elle implique les ministères du Transport et du Tourisme, ainsi que les Affaires étrangères. Sur ce point, le remaniement à venir devrait permettre de résoudre une bonne fois pour toutes le conflit larvé entre Vahinala Baomiavotse Raharinirina, ministre de l'Environnement et du développement durable, et Hortensia Antonésie, vice-ministre chargée de la reforestation.

D'autres membres du gouvernement embourbés dans des scandales ou des polémiques ayant terni l'image de l'Exécutif pourraient être, également, retirés du terrain. Les déballages fondés ou non dans le but de faire vaciller les chaises de certains ministres inondent les réseaux sociaux. Il y a, aussi, une profusion de publications vantant les mérites et réalisations de membres du gouvernement. Les performances et compétences des ministres seront, également, décisives. Raison de l'évaluation communiquée mercredi.

La politique vient, également, se mêler aux débats. Sur les réseaux sociaux toujours, des élus et acteurs politiques natifs de la province de Toliara, organisent une levée de bouclier contre l'évic-tion du ministre Raharoarilala du gouvernement. Un courant au sein du camp présidentiel pousse, par ailleurs, à ce que les représentants de la famille politique du Chef de l'État aient la part belle au sein du prochain gouvernement. À la politique s'ajoutent les revendications d'associations syndicales et associations professionnelles et d'opérateurs économiques.

La dernière en date est celle des groupements des professionnels du secteur minier, qui eux aussi, ont donné un profil de celui ou celle qui doit siéger au ministère des Mines et des ressources stratégiques. "Laissons au Président, élu démocratiquement, le soin de choisir librement les membres du gouver-nement. Ceux qu'il estime mériter de rester au sein de l'équipe gouvernementale, ou qui doivent être remplacés", a défendu Hery Rasoa-ma-romaka, gouverneur de la région Analamanga, et secrétaire national du parti Tanora Malagasy vonona (TGV), durant un point de presse, hier.

Dans l'effervescence du remaniement, Andry Rajoe-lina, président de la Répu-blique, est soumis à différents courants de pressions. Le locataire d'Iavoloha devra, cependant, faire sa sélection. Il devra trouver l'alchimie parfaite afin que la nouvelle équipe gouvernementale réponde aux enjeux politiques et ceux de la relance économique, ainsi que la concrétisation de ses Velirano. Pour les observateurs politiques, le remaniement à venir pourrait être déterminant en vue de la prochaine élection présidentielle. Sauf changement, la réponse sera connue ce week-end.