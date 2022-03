Sénégal/Egypte: Sadio Mané raconte son tir au but décisif en finale de la CAN 2022

Dans un long entretien accordé à France Football, Sadio Mané s'est confié sur le sacre des Lions de la Téranga le 6 février, en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2022 (CAN) face à l'Égypte. La pression du tir au but décisif, l'attente de tout un peuple, l'objectif historique d'une nation... L'attaquant de Liverpool dit tout.

Il n'y a plus de malédiction sur le Sénégal. Après deux échecs en finale, les Lions de la Téranga sont bien champions d'Afrique. Le 6 février 2022, en finale de la 33e CAN au stade d'Olembé, au Cameroun, les Sénégalais sont enfin montés sur le toit du continent.

Sadio Mané était là bien sûr. Maître à jouer de la sélection d'Aliou Cissé, il a tenu un rôle décisif dans ce sacre. Il est revenu sur ce match à part, entre autres sujets, dans une longue interview à France Football.

Avant de chavirer dans le bonheur, les Sénégalais - et notamment Sadio Mané - sont passés par toutes les émotions face aux Pharaons. À la 7e minute, celui qui porte le n°10 a raté un penalty. Ou plus exactement, Gabaski a repoussé le tir de Mané. Le gardien égyptien, qui avait déjà écœuré les tireurs camerounais en demi-finale, prenait alors un sérieux avantage.

" 17 millions de Sénégalais m'attendaient, me regardaient "

Les deux finalistes n'ayant pu se départager après 120 minutes de jeu, la séance de tirs au but a commencé. Après quatre tirs de chaque côté, Sénégal et Égypte étaient à égalité : trois marqués, un manqué. Mohanad Lasheen, cinquième tireur égyptien, s'est avancé et a buté sur Édouard Mendy. Dès lors, c'était simple : si Sadio Mané marquait le dernier tir au but, le Sénégal était sacré.

" Au moment d'y aller, en regardant au loin le point de penalty, je me suis d'abord dit : "Qu'est-ce que ça va être long comme chemin !" Franchement, j'avoue que j'aurais préféré ne faire que dix mètres avant de tirer. Mais, finalement, ça m'a permis de me calmer petit à petit ", confie-t-il à France Football, un mois plus tard.

Sadio Mané poursuit : " Ça se bousculait pourtant beaucoup dans ma tête. Je me disais que 17 millions de Sénégalais m'attendaient, me regardaient. Ça fait lourd sur les épaules. Je n'avais pas le droit de les décevoir. Je me demandais également comment j'allais tromper ce gardien qui avait arrêté mon penalty quelques minutes plus tôt. Il fallait que je me rattrape absolument. "

" On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait Sadio ! "

L'attaquant de Liverpool avait tiré légèrement côté gauche lors de son penalty raté. Pour ce tir au but, il a failli opter pour le côté droit. " J'ai finalement changé d'avis sur le côté au tout dernier moment, pendant ma course d'élan. Je ne sais pas trop pourquoi. En revanche, j'ai la conviction maintenant que c'était vraiment la frappe la plus importante de ma carrière ", explique-t-il.

C'est donc à nouveau sur le côté gauche que Sadio Mané a frappé. Mais cette fois, le Sénégalais a nettement plus croisé son tir. Et Gabaski, qui avait pourtant plongé du bon côté, n'a rien pu faire pour empêcher le ballon de terminer au fond des filets. Dans un stade largement acquis à la cause des Lions de la Téranga, la Coupe d'Afrique des nations s'est offerte à ces derniers sur ce tir au but historique :

" Cette émotion-là, elle est grandiose. C'est la première fois que cela m'arrive avec une telle intensité. C'était tellement fort que j'ai mis du temps avant de réaliser. Comme si tout s'était bloqué dans ma tête. En voyant le ballon secouer les filets, j'ai eu des sensations que je n'avais jamais connues. D'une force incroyable. Et puis, alors que je planais encore, je me souviens qu'Idrissa "Gana" Gueye est venu pour me serrer dans ses bras en me répétant : "On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, Sadio !" C'était comme dans un rêve. Et je ne voulais surtout pas me réveiller. "

Les yeux tournés vers la Coupe du monde

À bientôt 30 ans, Sadio Mané mesure l'importance de ce succès pour son pays. Pour lui aussi, cette CAN 2022 aura toujours une saveur particulière : " J'ai déjà remporté une Ligue des champions et un Mondial des clubs en 2019, une Premier League en 2020... Mais là, ça surpasse tout. Il ne se passe pas une heure sans que j'y repense. Au point que, quand j'appelle encore des amis, je ne peux pas m'empêcher de leur dire : "Hé, mon frère, on a gagné la CAN !" "

Désormais, le champion d'Afrique regarde vers son prochain objectif international : la Coupe du monde 2022, pour laquelle il nourrit de très grandes ambitions. " C'est mon nouveau rêve. Avant ça, il va falloir se qualifier mais j'ai envie de croire en des projets un peu fous et celui qui consiste à remporter le Mondial avec le Sénégal en est un ", assure Sadio Mané.

Pour être du rendez-vous au Qatar en novembre-décembre 2022, il va déjà falloir arracher sa qualification. Le Sénégal a rendez-vous en barrages (25 et 29 mars) avec une vieille connaissance : l'Égypte.