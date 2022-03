Afrique: Agnéby-Tiassa - Les villages Yapo reconnaissants au Président Alassane Ouattara

La place publique de Yapo-Kpa, village situé dans le département d'Agboville, chef-lieu de région de l'Agnéby-Tiassa était en fête ce 12 mars 2022. Parce que les populations de l'entité administrative Yapo regroupant les localités de Petit-Yapo, de Yapo-Gare, de Grand-Yapo et de Yapo-Kpa, ont décidé de rendre hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreuses actions de développement dont elles bénéficient de la part de son gouvernement.

Au dire de Pierre N'Gou Dimba, ministre de l'Hygiène, de la Santé publique et de la Couverture maladie universelle, président de la cérémonie placée sous le patronage du Premier ministre, Patrick Achi, la rencontre a été l'occasion pour les populations d'exprimer leur joie de voir se réaliser un rêve vieux datant de plusieurs décennies. Notamment le bitumage de la voirie à l'intérieur de chaque village, mais également des principaux axes routiers qui relient ces localités entre elles.

La joie des quatre villages Yapo vient aussi de ce qu'ils bénéficient désormais de l'éclairage public et de l'adduction en eau potable en cours de finalisation. À en croire le ministre Pierre N'Gou Dimba, par ailleurs président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, " cette métamorphose " des villages Yapo va se poursuivre prochainement avec la construction d'un collège de proximité, de hangars modernes dans chacun de villages et permettant aux femmes de faire leur petit commerce en toute sécurité, de la réhabilitation et l'équipement des deux centres de santé existants.

Pierre N'Gou Dimba a souligné que ces actions de développement en faveur de populations " restées orphelines depuis trop longtemps, émanent de la volonté du Président Alassane Ouattara de développer son pays pour le faire respecter ". Les cadres invités à l'union pour le développement.

En outre, la cérémonie a été l'occasion pour le ministre de la Santé, d'inviter les filles et fils de la région de s'impliquer davantage dans le développement de leurs villages respectifs. Parce qu'avec la création et le renforcement des infrastructures socio-économiques de base en cours, " ils n'auront plus de circonstances atténuantes ", pour justifier un manque d'engagement aux côtés des populations. Surtout que les régions voisines de celle des Lagunes devront se préparer à accueillir le surplus de population et d'activités économiques qui vont se déplacer d'Abidjan vers l'intérieur du pays.

Colonel Eddie N'Guessan, porte-parole des populations et Ochou Aubin, président du Comité d'organisation, se sont succédés au pupitre, pour exprimer la gratitude des populations à l'endroit du Chef de l'État. Mais aussi " pour lui signifier leur volonté des rester à ses côtés, afin de l'accompagner dans la mission de développement de la Côte d'Ivoire. Cela, au-delà des appartenances politiques ".

Chacun des intervenants a tenu à saluer le rôle moteur qu'a joué Doffou N'Guessan Gabriel, Dg de l'Institut national de la statistique (Ins), fils de Yapo-Kpa, dans la mobilisation des cadres autour d'un idéal commun de développement des villages Yapo.