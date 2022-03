Cote d'Ivoire: Carême chrétien - Un opérateur télécom lance une caravane de solidarité pour soutenir la communauté

La 6ème édition de la " caravane Moov Solidarité " dans le cadre du Carême chrétien a démarré, le 11 mars 2022.

Il s'agit au cours de cette tournée de remettre des dons de vivres et non vivres aux communautés chrétiennes catholiques de côte d'Ivoire. Et ce, à l'occasion du Carême chrétien. L'opérateur s'est assignée cette mission pour soutenir la communauté chrétienne pendant cette période de pénitence, de pardon et de partage.

Pour cette première étape de ladite Caravane de partage et de solidarité, l'équipe a déposé son cortège de dons dans la magnifique ville de Sikensi. Elle a été accueillie par les premiers responsables de l'église Saint Raphael. Il s'agit du curé Sandrin Dibreo, de Londie Arsène (1er vice-président du conseil paroissial), Raphael Kouassi (chargé de la rédaction, du budget et de l'exécution au sein du conseil paroissial) et Asré Konan (chargé du patrimoine du conseil paroissial).

L'équipe conduite par Yves Houphouët (Chef de service Marketing Grand Public) et Mme Sandrine Kacou (Chef de Service Fidélisation et Rétention Marketing) a au Curé et à son bureau des vivres composées de riz, de lait, de sucre, de pâtes alimentaires, d'huile, de la poudre de Cacao, thé ...et non vivres (téléphones de dernière génération, des polos, des t-shirts, des blocs notes, une Box Wifi...) La " Caravane Moov Solidarité " poursuit son pèlerinage de dons et visitera pour la seconde étape l'église Catholique Saint Martin d'Akoupé.