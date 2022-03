Congo-Kinshasa: Denis Kadima invite les jeunes de l'ECC à être des acteurs du processus électoral

Débuté le 5 mars au centre d'accueil Mgr. Shaumba, le Congrès national des jeunes de l'Église du Christ au Congo (ECC), s'est clôturé le samedi 12 mars 2022. Il a été l'occasion pour les jeunes de cette confession religieuse de s'approprier le processus électoral.

Marquant de sa présence ces assises,Denis Kadima Kazadi, président de la Ceni, a exhorté ces jeunes à s'impliquer fondamentalement dans le processus électoral en cours en RDC. Compte tenu du rôle qu'ils sont tenus de jouer à divers degrés en tant qu'acteurs, en quittant la posture de spectateurs.

Mettant en avant non seulement la participation mais aussi la représentation comme mots-clés ,Denis Kadima Kazadi a rappelé aux jeunes de démontrer qu'ils constituent la majorité des électeurs, le défi d'une organisation qualitative des élections à venir.

Selon lui, la jeunesse, à chaque période, joue un rôle bien spécifique. Il y a 60 ans, la jeunesse de cette époque-là avait lutté pour l'indépendance. En jetant un regard sur les pères de l'indépendance, on a l'impression est qu'il s'agissait de vieilles personnes. En réalité, Lumumba, Kasa-Vubu, Ngalula, Iléo, Kamitatu, Mobutu, étaient de jeunes-gens qui s'étaient battus pour l'indépendance de leur pays. Ce qui démontre qu'à chaque période de la vie, chaque génération a son défi. Pour eux, c'était l'indépendance politique.

Aujourd'hui, il faut se mettre en tête qu'il y a plusieurs batailles à mener. Il y a le défi de la paix à l'Est du pays et, c'est anormal que la RDC vive une instabilité depuis plus de deux décennies.

Denis Kadima n'a pas manqué de reconnaître le sacrifice enduré par les jeunes congolais pour cette paix tant recherchée, tout en soulignant qu'à une autre époque, il y a eu le défi de la démocratisation.

Et, ce sont toujours les jeunes qui se sont pris en charge pour permettre au pays de se départir du système de parti unique. En cette phase de la consolidation de la démocratie, la jeunesse devra jouer un grand rôle.

Après les cycles électoraux antérieurs, il est clair que tenir les élections ne pose plus de problème en RDC. La quantité des partis politiques ne pose plus problème. Il faut maintenant voir la question de la qualité. Cette qualité recherchée peut être couplée avec la quantité afin d'éviter les mésententes enregistrées dans le passé.

En 2018, avec la machine à voter, beaucoup sont allés voter sans avoir jamais vu cet équipement auparavant et c'est sur place qu'ils apprenaient à l'utiliser. Le souhait est qu'avec les prochaines élections, les choses se passent plus proprement car, il faut former et informer les électeurs .

Denis Kadima Kazadi s'est voulu rassurant en montrant aux participants la pertinence de leur combat aux côtés de la Ceni.

" Il y a un domaine qui est un peu négligé mais tout aussi important : la prévention et la résolution des conflits électoraux. Il y a des gens qui jouent un très bon rôle dans leurs communautés pour aider à résoudre les problèmes qui se posent. Mais il y a des méthodes pour jouer un rôle dans la médiation et la résolution des conflits durant le processus électoral : de l'inscription des électeurs, à la campagne électorale et bien entendu au moment du scrutin. C'est un domaine où une jeunesse formée, encadrée et déployée peut intervenir et jouer son rôle ", a-t-il souligné.