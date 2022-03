Ile Maurice: "Kistnen Papers" - Le carnet qui fait peur

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, était, une nouvelle fois, en Cour suprême, le lundi 7 mars dans le cadre de la motion qu'il a déposée pour contester la poursuite privée que lui intente Suren Dayal - candidat battu au no 8 en 2019. Celle-ci, rappelons-le, fait état de la fausse déclaration de Pravind Jugnauth sur ses dépenses électorales en s'appuyant largement sur les "Kistnen papers'. Voici ce que renferme ce fameux carnet...

Les Kistnen papers, c'est un carnet que détenait le défunt agent du MSM - Soopramanien Kistnen, faisant état des dépenses électorales des trois élus de la circonscription no 8 (Quartier-Militaire/ Moka), Yogida Sawmynaden, Pravind Jugnauth et Leela Devi Doo- khun-Luchoomun, aux législatives de 2019. Plus précisément, ce carnet s'étend sur quelque 180 pages et les dépenses y figurant dépassent allègrement le seuil légal autorisé, Rs 369 000 pour les trois candidats d'un parti. L'agenda est accompagné de reçus des dépenses citées et de feuilles tapées en Word ou Excel détaillant les sommes payées aux agents et fournisseurs de services et produits.

Exposer les magouilles

Soopramanien Kistnen avait en septembre 2020, soit un mois avant que son corps ne soit retrouvé calciné dans un champ de cannes à Telfair, Moka, remis les fameux Kistnen Papers à l'activiste Bruneau Laurette sur l'aire de stationnement de Bagatelle. Il en avait marre, disait-il, d'être roulé dans la farine par les politiciens et voulait dénoncer leurs magouilles et les exposer. Il avait ainsi confié se dossier de révélations, devenu les Kistnen Papers à Bruneau Laurette, qui les avait produits pendant l'enquête judiciaire sur la mort de Kistnen au tribunal de Moka, le 8 février 2021.

Bruneau Laurette avait ainsi déclaré sous serment qu'il avait réceptionné les documents, les avait étudiés et les avait ensuite remis au journaliste Murvind Beetun, de la radio libre Top FM. Également convoqué au tribunal le même jour, le journaliste avait confirmé avoir reçu ces documents de Bruneau Laurette le 1er octobre, soit deux semaines avant la mort de Soopramanien Kistnen. Il avait recherché un avis légal et consulté le directeur de Top FM Balkrishna Kaunhye avant de remettre ces documents au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), le 30 dé- cembre 2020.

Par ailleurs, Ashok Subron et Stefan Gua, de Rezistans ek Alternativ, ont été appelés à témoigner à la CCID le mercredi 11 août 2021, après que ces derniers ont envoyé le 9 janvier 2021, une correspondance au commissaire électoral sur le non-respect des dépenses électorales, comme démontré dans les Kistnen Papers. Ceux-ci faisaient ainsi l'objet d'une enquête de la police aux termes de l'article 74 de la Representation of the People Act.

Ce que disent les chiffres...

Les "Kistnen Papers" rappellent qu'une somme de Rs 1,7 million a été dépensée en rafraîchissements pour les 16 jours de la campagne électorale. Le transport en autobus de sympathisants aux meetings régionaux ou nationaux aura coûté au moins Rs 200 000 pour une compagnie de transport ; le montant d'une autre appartenant à un certain Bassoo n'est pas inscrit ; la sonorisation à Rs 70 000, des conteneurs pour Rs 70 000, des tentes en location à Rs 50 000, des oriflammes à Rs 21 000 et la location de "baz" à Rs 164 000, entre autres. Tout cela ferait un total de Rs 667 500. Sur l'agenda, était notamment mentionné que le Sun Trust avait contribué "1,200 M", "PM" Rs 1 M, un certain Bassoo "5000 M", un montant inscrit en abrégé étant difficile à deviner. On note également que "Yogida" aurait donné Rs 301 000, "Dookun" Rs 200 000. Alors que seules Rs 369 000 ont été déclarées à la commission électorale.

Lien utile : https://www.lexpress.mu/ article/387243/carnet-campagne-au-ndeg8- propose-une-incursion-chiffree