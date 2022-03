Ile Maurice: Accident fatal - Luciana, 19 ans, laisse derrière elle ses deux bébés

Fin tragique hier, samedi 12 mars, pour Marie Luciana Begue, une adolescente de 19 ans de Résidence la Cure, lors d'une collision entre une moto et un scooter à la route Cocoterie, Roche-Bois.

L'impact aurait été tel que les motocyclistes ont été projetés sur l'asphalte. L'adolescente n'a pas survécu à ses blessures alors que le conducteur de la moto s'est enfui après l'accident. La police de Roche-Bois était à la recherche de ce dernier alors que nous mettions sous presse. Il s'agirait d'un habitant du quartier âgé de 26 ou 27 ans et les policiers soupçonnent qu'il était sous l'influence de l'alcool, après une sortie au restaurant. Celui qui pilotait le scooter a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital Jeetoo par le SAMU.

La mère de la victime explique que Luciana est l'aînée de ses six enfants. "Elle était une fille très gentille qui respirait la joie de vivre. Tout le monde la connaissait comme une personne joviale et causante. C'était une mère célibataire qui quitte derrière elle deux fillettes de deux et trois ans..." Elle s'est entretenue avec sa fille au téléphone, il y a trois jours. "Elle avait un projet, celui de construire une maison. Je lui ai demandé si elle voulait que j'ajoute une chambre chez elle pour elle et ses enfants en attendant. Elle a hésité avant de me dire 'non laisse maman'. Je ne sais pas ce qu'elle avait sur le cœur dont elle ne pouvait me parler ouvertement." Elle habitait à Résidence la Cure avec sa tante, ajoute la mère. "Ma fille était indépendante et élevait seule ses deux enfants, elle travaillait dans l'hôtellerie. C'était une battante."