Algérie: Sétif - Le Mouvement El Islah honore la militante sahraouie Sultana Khaya

Setif — La militante sahraouie, Sultana Khaya, a été honorée samedi au centre culturel Moufdi Zakaria de la commune d'Ain Oulmène (Sud de Sétif), à l'initiative du bureau de wilaya du Mouvement El Islah.

La cérémonie, organisée pour honorer la militante Sultana Khaya, coïncide avec la célébration de la journée internationale des droits des femmes (8 mars) et a été marquée par la présence d'étudiantes sahraouies de l'université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif-2) qui ont représenté la militante en son absence, et ce, dans une ambiance de fraternité et de solidarité traduisant le soutien de l'Algérie à la cause sahraouie.

A cette occasion, Amel Titaouine, membre du Conseil de la choura du Mouvement El Islah, a mis en avant le rôle de la femme arabe en général et de la femme militante dans les différents domaines, notamment la femme sahraouie et la femme palestinienne et la place importante qu'elles ont obtenu grâce à leur militantisme pour le droit à l'autodétermination.

Les étudiantes sahraouies ont salué la solidarité continue du peuple algérien à la cause sahraouie, mettant en avant le rôle de la femme sahraouie dans l'accompagnement du combat de son peuple, avant de saluer la militante Sultana Khaya, El Ouara Khaya et leur mère qui ont hissé haut le drapeau de leur pays et donné des leçons inoubliables aux générations".

Ont pris part à cette cérémonie des cadres du Mouvement El Islah (bureau de Sétif) et des femmes qui ont été honorées à cette occasion, dont des journalistes, des médecins, des militantes politiques et autres activistes du mouvement associatif.