Algérie: Open Africain de Tunis (1re journée) - Huit médailles pour l'Algérie, dont deux en Or

Tunis — La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a décroché huit médailles (2 or, 4 argent et 2 bronze), lors de la première journée de l'Open Africain de Tunis, disputée samedi, dans la salle omnisports du Complexe Radès.

Les médailles d'or ont été l'œuvre de Yamina Hallalta chez les moins de 57 kilos (dames) et Rachid Cherrad chez les moins de 66 kilos (messieurs), alors que les médailles d'argent ont été l'œuvre de Nesrine Boudjemil chez les moins de 57 kilos (dames) et Waïl Ezzine chez les moins de 66 kilos (messieurs).

En effet, les finales des -57 kg et des -66 kg ont été 100% algériennes, ce qui explique le fait que ces quatre médailles ont été glanées dans les mêmes catégories de poids.

Les deux autres médailles en argent ont été l'œuvre de Belkadi Amina chez les moins de 63 kilos (dames) et Younes Belaribi chez les moins de 60 kilos (messieurs), après leurs défaites en finale, respectivement contre la Tunisienne Meriem Béjaoui, et le Tunisien Dehibi.

Enfin, les médailles de bronze ont été l'œuvre de Faïza Aïssahine chez les moins de 52 kilos (dames) et Driss Messaoud chez les moins de 73 kilos (messieurs).

La moisson algérienne aurait pu être plus conséquente si Boubekeur Rebahi et Djeddi Oussama avaient réussi de meilleurs parcours, respectivement chez les moins de 66 kilos et les moins de 73 kilos (messieurs). Malheureusement, leurs aventures s'étaient arrêtées au stade des "petites finales pour le bronze", ce qui les a obligés à se contenter de la cinquième place.

Environ 160 judokas, représentant 23 pays, participent à cette compétition internationale, abritée les 12-13 mars courant par la capitale tunisienne, Tunis.

Parmi ces judokas, vingt-six algériens (15 messieurs et 11 dames), dont une quinzaine a fait son entrée en lice ce samedi, lors de la première journée de compétition, alors que les autres représentants nationaux monteront sur le Tatami dimanche, lors de la deuxième et dernière journée de compétition.

Outre les six athlètes suscités, les autres représentants algériens dans ce tournoi sont : Imène Zerrouk (-48 kg), Mahdjouba Moudjed (-48 kg), Kenza Naït Ammar (-63 kg), Dihia Chaâlal, Dounia Boughembouz (-70 kg), Louiza Ichaâlal (-78 kg) et Meroua Mammeri (+78 kg) chez les dames, ainsi que Billel Yakoubi (-60 kg), Salah Chioukh (-60 kg), Aghiles Ben Azzoug (-81 kg), Achour Dhenni (-81 kg), Abderrahmane Laouar (-81 kg), Oussama Kabri (-90 kg), Loukman Daghoul (-90 kg), Mehdi Hadjla (-100 kg), Raouf Kahia (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belrakaâ (+100 kg) chez les messieurs.