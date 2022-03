Sénégal: Exposition à l'Espace Loman ART - Neuf artistes peignent le silence et la stigmatisation des handicapés

Une exposition intitulée " Peindre le silence : histoires sur le handicap et la traite " s'est ouverte le 8 mars dernier à la galerie Loman Art de Dakar. L'événement est initié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le Haut-Commissariat de l'Onu aux droits de l'Homme et l'association Handicap.sn, dans le cadre d'un projet financé par les Pays-Bas.

Leur crédo : rester debout, refuser la stigmatisation, la marginalisation et affronter le regard souvent condescendant que les autres posent sur eux. Neuf artistes vivant avec un handicap essaient de se frayer leur propre chemin, loin de la mendicité, des préjugés et de la réclusion, pour gagner dignement leur vie et se faire une place au sein de la société. Ils ont pour noms Mané Ndiaye, Bakary Diakité, Khady Pouye, Boun Oumar Ndiaye, Nafissatou Diatta, Khady Touré, Mamadou Barre, Baye Ndary Guèye et Souleymane Fall, tous membres de l'association Handicap.sn.

Depuis le 8 mars (Journée internationale des femmes) et jusqu'au 8 avril, ils exposent leurs œuvres à la galerie Loman Art située aux Mamelles. Tableaux d'art, photographies, installations, films et musique racontent des vies écorchées, des destins brisés et des existences bouleversées par le handicap physique.

Autant d'histoires poignantes comme celle de Princesse, une belle jeune fille originaire de Diourbel qui a perdu l'usage de ses jambes et qui se déplace à l'aide de béquilles. A Dakar où elle est venue faire des études, elle loge chez une tante cynique et avide de gains qui l'oblige à se prostituer. Il y'a aussi celle de Véronique que ses parents ont mariée de force à un cousin, pour de l'argent, mais aussi l'histoire évoquée dans l'installation " Les larmes du cœur " qui évoque la question du mariage forcé ou précoce.

Dans le lot de ces vies brisées, on retrouve également celle d'Almodou, un enfant handicapé et talibé cloué sur sa chaise roulante. Son maître le fait mendier alors que lui souhaite ardemment faire des études comme tous les enfants de son âge. " Je me levais tous les matins à 5 h et rentrais à 18 h.

J'enviais les élèves aux habits beaux et propres qui passaient devant moi, tandis que j'avais des habits sales et déchirés, avec mon pot, assis sur ma chaise roulante. Je n'avais pas le temps d'apprendre, ni d'avoir des loisirs, juste mendier, car mon oncle me battait et me privait de manger si je n'arrivais pas à lui verser la somme de 2000 FCfa chaque jour ", raconte-t-il.

Rejet social

En visitant l'exposition, on tombe sur d'autres destins tout aussi pathétiques, à l'image de ceux racontés dans la chanson " Wané ma " (montre-moi) et fustigeant l'attitude des parents qui, par honte, cachent leurs enfants victimes d'un handicap, mais n'hésitent pourtant pas à les faire mendier. Une série de photos intitulée " Innocence brisée " met en scène un autre enfant victime du rejet social, privé d'éducation et forcé à la mendicité par ses propres parents.

Sur un autre registre, dans une chanson en hal poular intitulée " Holko tagui wonni miin ", le jeune rappeur Boun Oumar Ndiaye, lui-même handicapé, s'inspire de l'histoire d'un ami vivant à Pikine " pour dénoncer l'injustice sociale dont souffrent les enfants obligés à mendier ".

Une injustice dénoncée avec la même vigueur dans la série de photographies titrée " Le rêve de Souleymane " et évoquant les tribulations d'un enfant forcé à travailler, mais aussi dans " La danse de la liberté " dont l'héroïne Coumba est présentée comme une jeune fille passionnée de danse, en dépit de son handicap et de l'opposition de sa mère, mais qui poursuit son rêve jusqu'à devenir une professionnelle et faire le tour du monde, armée de ses béquilles et de son courage.

L'exposition, selon Aïssata Ba chargée de communication au Bureau régional de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc), résulte d'une formation organisée du 22 au 30 novembre 2021 et durant laquelle les neuf exposants avaient été sensibilisés sur les notions de traite des personnes, de trafic illicite de migrants, de vulnérabilité et de handicap. " Dans le cadre de cette exposition, la photojournaliste Marta Moreiras a guidé ces artistes dans l'application de notions de base afin de réaliser leurs œuvres à travers des techniques mixtes de photographie et d'arts plastiques permettant de garder l'anonymat des victimes ", explique Bintou Touré, vice-présidente de Handcap.sn.

Selon Khadimou Rassoul Talla, président de cette structure, peindre ce que l'on ne peut exprimer par les mots est un puissant moyen de communication qui fait appel à l'art pour dénoncer certaines exactions contre les personnes vulnérables telles que les handicapés. Quant à Bakary Diakité, porte-parole des artistes exposants et président de la commission culturelle de Handicap.sn, il estime que l'art peut être bien utilisé comme une arme de défense et de protection des personnes vulnérables.

30.000 enfants mendiants à Dakar

Un panel regroupant des experts et des responsables de structures a précédé l'exposition. Dans son intervention, Amado Philip de Andrés, directeur régional de l'Onudc pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a souligné qu'en amont de la formation ayant conduit à l'exposition, ses collaborateurs travaillant sur la traite des personnes ont contacté des institutions, organisations et associations afin d'obtenir des statistiques sur le handicap et la traite, mais sans succès. " Pourtant le phénomène est visible à chaque coin de rue (... ). Le silence entoure les questions relatives au handicap, surtout quand il s'agit de traite concernant les femmes.

Près de 66 % de victimes de traite détectées sont des femmes, à raison de 46 % pour les femmes et 19 % pour les filles, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes publié en 2020 ", a-t-il rappelé. Il a souligné que pendant la formation, pratiquement tous les neufs artistes participants ont dit avoir subi des abus, de la traite ou connaître des victimes, mais ne savaient pas que ce qu'ils subissaient était de la traite. Selon Issa Saka, chargé de programmes à l'Onudc, 30.000 enfants mendient chaque jour à Dakar, ce qui constitue une manne financière pour ceux qui les font travailler.

La conseillère spéciale du chef de l'Etat sur la vulnérabilité et le handicap, Aïssatou Cissé, a insisté sur les pas franchis par les autorités sénégalaises dans la lutte contre les discriminations, mais reconnaît que le chemin est épineux et qu'il reste encore du chemin à faire. " La question est de savoir comment contrôler la traite des personnes, faire face aux croyances moyenâgeuses et aux préjugés. Il faut être conscient du fait que ces personnes ont des droits dans la société et l'art est un excellent moyen d'en parler ", a-t-elle déclaré. Les organisateurs de l'exposition souhaitent que les œuvres exposées contribuent à sensibiliser le public sur le phénomène.