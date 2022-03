Afrique: Victime de " mensonges ", Mazraoui dit aussi non à un retour

Noussair Mazraoui ne sera pas aussi dans le groupe du Maroc pour les barrages des éliminatoires du Mondial 2022. Après l'annonce de sa pré-convocation par le président de la Fédération marocaine de football, le joueur a tenu à clarifier sa position.

Après Hakim Ziyech, c'est au tour de Mazraoui de dire non à un retour. Ecarté depuis des mois par le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, le talentueux joueur de l'Ajax fait part de son incompréhension sur Instagram.

"Pour le Maroc, le peuple et les supporters que j'aime tant. Au cours de la dernière année et demie, je n'ai pas été appelé au sein de l'équipe nationale sans aucune raison ni explication. Depuis un an et demi, pas une seule personne de la fédération ou du staff technique n'a pris le temps de communiquer ou de discuter avec moi des raisons exactes de cette situation. Jamais auparavant je n'avais ressenti ce manque de respect envers moi en tant qu'athlète professionnel ou tout simplement en tant qu'être humain.

Cela a été une période douloureuse pour moi. Après tous les mensonges colportés par les médias à mon encontre en tant que personne, je suis resté silencieux.J'adore jouer pour mon pays et j'ai toujours tout donné", a indiqué Mazraoui. Le latéral droit de l'Ajax n'a pas manqué de tacler Halilhodzic sur la gestion de sa situation depuis un moment. Pour les matchs de mars, le Maroc devra faire sans Mazraoui.

"Malheureusement, le sélectionneur ne semble pas avoir eu le temps de me rencontrer et de discuter de la situation qui s'est créée autour de moi en tant que joueur d'el mountakhab. Pouvoir rencontrer le sélectionneur et dissiper toutes les idées fausses qui m'entourent est de la plus haute importance pour moi, non seulement en tant qu'athlète professionnel, mais aussi et surtout en tant qu'être humain. C'est donc avec le cœur brisé que j'ai décidé de ne pas jouer pour l'équipe nationale lors de la prochaine sélection. Je souhaite le meilleur à toute l'équipe et j'espère vous retrouver à l'avenir inchallah", a conclu le défenseur.