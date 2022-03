Burkina Faso: Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi - Abdoul Wabou Drabo prône le travail bien fait

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Abdoul Wabou Drabo, a été officiellement installé dans ses fonctions par le Secrétaire général (SG) du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, dans l'après-midi du jeudi 10 mars 2022.

Abdoul Wabou Drabo tient désormais les rênes du nouveau département des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Aussitôt installé, le nouveau ministre a décliné les priorités pour ce ministère dont les trois composantes sont, selon lui, au cœur de la vie de la Nation. Il s'agit de la situation de l'emploi des jeunes qui reste critique, à son sens, en raison du faible taux d'employabilité ou de difficultés d'accès aux moyens de production. A cela s'ajoute l'impact de l'insécurité qui fait de la jeunesse, une cible facile de recrutement pour les groupes radicalisés.

" Nous avons l'impérieuse obligation d'une part, de soutenir la création des emplois et d'autre part, faciliter la reconversion et la réinsertion de nombreux jeunes qui ont été obligés de fuir la barbarie des groupes armés ", a-t-il indiqué. Dans le domaine des sports, le chef du département a reconnu la multiplicité des défis qui se résument à la professionnalisation et l'autonomisation des structures sportives, aux infrastructures sportives, la structuration et l'amélioration des cadres techniques et des pratiques ainsi qu'une plus grande contribution du sport à la croissance nationale.

Aussi, a-t-il pris l'engagement de s'atteler dans les prochains jours à favoriser les conditions pour une meilleure contribution du sport au ciment de la cohésion nationale. L'actualité est marquée par la crise à la Fédération burkinabè de football (FBF). A ce propos, Abdoul Wabou Drabo prévoit une concertation avec les acteurs concernés pour désamorcer la crise.

Au regard des attentes jugées nombreuses dans un contexte particulièrement difficile, des actions fortes et cohérentes doivent être initiées, a laissé entendre le ministre. Il est urgent, a-t-il insisté, de remettre les agents au travail dans tous les secteurs d'activité et de contribuer à la paix et à l'union tout en luttant contre la corruption et la gabegie. Tout en sollicitant l'accompagnement de ses collaborateurs pour l'atteinte des objectifs, il les a invités à faire de leur boussole, le travail bien fait et dans les délais, l'assiduité et la ponctualité au service, la rigueur dans la gestion du patrimoine et des finances.