Sénégal: Contraction de l'activité du secteur secondaire au mois de janvier

En janvier 2022, l'activité du secteur secondaire s'est contractée de 8,0% en variation mensuelle, en raison essentiellement de la fabrication de produits agroalimentaires (-13,9%), de la " production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (-37,0%) et de la fabrication de matériels de transport (-66,8%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information dans son " Point mensuel de conjoncture @mars 2022 ", il en est de même des branches " production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux " (-30,9%) et " production et distribution d'électricité et de gaz " (-10,1%).

Toutefois, les activités extractives (+23,0%), la construction (+8,9%) et la " production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets " (+7,0%) se sont bien comportées sur la période.

Sur un an, note la Dpee , l'activité du secteur a enregistré une hausse de 2,7%, au mois de janvier 2022, portée, notamment, par les activités extractives (+9,2%), la construction (+6,2%), la " production et distribution d'électricité et de gaz " (+14,5%) et la " production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets " (+13,2%).

En revanche, sur la période sous revue, la fabrication de produits agroalimentaires (-5,3%), la production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (-19,0%) et la " production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux " (-7,0%) se sont repliées.