Sénégal: Suspension du service de la dette par le Club de Paris

Dans les Brèves économiques d'Afrique de l'Ouest, une publication du Service économique régional du Trésor français, il est fait état de la mise en œuvre de l'initiative de suspension du service de la dette par le Club de Paris.

"Entrée en vigueur le 1er mai 2020, l'initiative de suspension du service de la dette (Issd) visait à soutenir les pays à faible revenu face aux conséquences économiques de la pandémie à travers une suspension temporaire des paiements dus au titre du service de la dette. Initialement prévue pour fin 2020, elle a été prolongée une 1ère fois sur la période de janvier à juin 2021, puis une 2nde à décembre 2021, compte tenu des besoins de financement importants des pays à faible revenu. Le service de la dette ainsi suspendu devra être remboursé entre 2022 et 2027 ", lit-on dans le document. Une initiative prise conjointement par les créanciers bilatéraux du Club de Paris et des membres du G20. Le bilan de sa mise en en particulier a communiqué de presse publié le 23 février 2022.

L'Issd, explique-t-on, est une initiative prise conjointement par les créanciers bilatéraux du Club de Paris et des membres du G20. Cette initiative a permis, pour le seul Club de Paris, ainsi que le Portugal et la Turquie, la suspension de près de 4,6 Mds USD en faveur de 42 pays à faible revenu. Le Pakistan en est le principal bénéficiaire, avec un espace budgétaire libéré Md USD sur la période, soit près de 41% du montant total de l'initiative, suivi par le Yémen (428 M USD ; 9,3%) et le Cameroun (368 M USD ; 8%).

Sur le continent africain, les 28 pays qui ont adhéré à l'Issd ont bénéficié auprès du Club de Paris d'environ 1,8 Md USD de suspension de paiements entre mai 2020 et décembre 2021, soit 39,1% du montant total. Après le Cameroun avec 20,4% du montant faveur des pays africains, les principaux bénéficiaires en Afrique ont été l'Angola (295 M USD ; 16,4%) et le Kenya (209 M USD ; 11,6%).

Tous les 16 pays de l'Afrique de l'ouest (Mauritanie incluse) étaient éligibles à l'Issd. Toutefois, trois pays de la région : Bénin, le Ghana et le Nigeria n'ont pas marqué leur intention d'y adhérer.

En outre, il est à noter que le Libéria et la Gambie ont adhéré à l'Issd mais n'ont pas sollicité le Club de Paris vu que leurs principaux créanciers bilatéraux n'en font pas partie. Ainsi en Afrique de l'Ouest, le montant suspendu par le Club de Paris au profit de 11 pays s'est élevé à 392 M USD (8,5% du montant au niveau mondial et 21,7% au niveau de l'Afrique). Les plus importants à Côte d'Ivoire (125 M USD ; 31,9% de l'enveloppe pour la région), suivie du Sénégal (102 M USD ; 26%) et de la Guinée (50 M USD ; 12,8%).