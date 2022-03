Sénégal: Pays à faible revenu - La BAD approuve une politique d'emprunt visant à renforcer la viabilité de la dette

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé une nouvelle politique visant à renforcer la viabilité de la dette des pays d'Afrique à faible revenu.

Selon un communiqué de presse, il a donné son accord à la Politique d'emprunt durable le 23 février 2022. Cette nouvelle politique, précise-t-on, cible principalement les bénéficiaires du Fonds africain de développement, le guichet de prêts concessionnels du Groupe de la Banque. Le Fonds africain de développement s'adresse aux pays du continent à faible revenu et en transition.

La Politique d'emprunt durable répond à l'évolution de la situation d'ensemble de la dette en Afrique, en particulier chez les pays mentionnés précédemment. Au cours des dernières années, les pays à faible revenu ont pu avoir accès à de nouvelles sources de financement, notamment à des créanciers privés et des créanciers

extérieurs au Club de Paris. Bien que cet accès leur ait permis de financer d'importants besoins de développement, il a également augmenté leur dette publique.

La pandémie de Covid-19 a pesé lourdement sur les finances publiques. La situation s'est aggravée en raison de l'assouplissement sans précédent de la politique budgétaire et monétaire adoptée par les pays pour amortir les impacts socio-économiques de la pandémie.

Selon l'édition 2021 de Perspectives économiques en Afrique, les gouvernements ont annoncé, après l'épidémie de Covid-19 en 2020, des plans de relance budgétaire portant sur environ 0,02 % du produit intérieur brut au Soudan du Sud jusqu'à à environ 10,4 % du produit intérieur brut en Afrique du Sud. La Banque africaine de développement estime qu'en 2020, les gouvernements africains avaient besoin de 154 milliards de dollars américains supplémentaires pour faire face à la crise.

Pour résoudre ce dilemme, la Politique d'emprunt durable introduit deux éléments essentiels pour gérer la dette. Le premier met l'accent sur la gestion de la dette et la transparence par le biais de mesures politiques convenues et d'une assistance technique. Le second élément reposera sur la coordination et les partenariats avec d'autres banques multilatérales de développement, les partenaires de développement et les bailleurs de fonds.

La Politique d'emprunt durable remplace la politique d'accumulation de la dette non concessionnelle, adoptée en 2008 et révisée en 2011 pour répondre aux besoins opérationnels du Groupe de la Banque africaine de développement et de ses pays membres régionaux.

Au cours des deux dernières années, la nouvelle politique a fait l'objet de larges consultations internes et externes avec les pays membres régionaux, la société civile et les partenaires au développement, y compris les banques multilatérales de développement.