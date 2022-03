Sénégal: Baromètres Africaleads 2022 - L'image de la France et de ses entreprises progresse sur le continent

Alors que la situation se stabilise après le pic de la pandémie de Covid-19 et le ralentissement économique de 2020 et 2021, les priorités des leaders d'opinion africains ont été modifiées. Le secteur du numérique reste en constant progrès selon 68% du panel. À l'inverse, les secteurs qui se sont le plus dégradés sont l'emploi (61%) et l'économie (58%). Cette dernière est désormais considérée comme une priorité pour l'avenir, au même titre que la

santé et l'éducation. Quant à la sécurité, elle reste aussi l'objet de préoccupations en raison des bouleversements géopolitiques à l'œuvre en Afrique.

L'image de la plupart des puissances industrialisées s'est dégradée, à l'exception de la Chine et de la France. L'atténuation du déficit d'image de notre pays, la progression du Canada qui passe devant l'Allemagne, ainsi que la réduction de l'écart entre les États-Unis et les autres pays sont les principaux enseignements de ce baromètre Africaleads 2022. Pour Etienne Giros, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique (Cian) : " Ces résultats montrent une amélioration de l'image de la France, inédite depuis trois ans. Celle-ci tient en grande partie à l'action de ses entreprises, qui sont reconnues pour leurs investissements à fort impact.

Cette progression dénote avec la situation de nos voisins européens, en perte de vitesse. Le Cian se félicite que la collaboration avec l'Institut Immar apporte depuis 4 ans un outil d'analyse utile pour appréhender l'environnement du continent. ".

Invités à citer les pays africains dont ils ont la meilleure image, les leaders d'opinion continuent de placer l'Afrique du Sud en première position (42%) en dépit d'une dure récession, tandis que le Rwanda, le Ghana et le Maroc se maintiennent sur le podium grâce à leur dynamisme économique et leur bonne gouvernance.

Concernant les entreprises internationales, les grands noms de l'automobile (Toyota), de la distribution (Coca-Cola, DHL) et de la tech (Samsung, Apple, Microsoft) trustent les premières places du classement. Du côté des marques françaises, Orange se place parmi les entreprises les plus appréciées des leaders d'opinion africains. Les entreprises panafricaines préférées sont bien établies dans leurs secteurs respectifs, à savoir le secteur aérien, le Btp, les télécoms et la banque-finance.

Selon Mohamed El Kalchi, directeur des études d'Immar ce baromètre 2022 est le plus représentatif en termes de diversité sur le continent africain depuis le lancement de cette étude. L'échantillon inclut cette année 14 pays avec l'ajout de l'Afrique du Sud et de l'Angola. "2 895 entretiens ont été réalisés en face-à-face entre novembre 2021 et janvier 2022, un travail d'envergure qui a alimenté l'ensemble des indicateurs. Une diversité qui se retrouve également dans les profils des leaders d'opinion - chefs d'entreprise, mais aussi décideurs politiques, représentants associatifs de la société civile, professionnels des médias... - parmi lesquels 30% de femmes. Un panel, qui correspond à 70% de la population du continent, que nous sommes fiers de présenter aux côtés du Cian", a-t-il dit.