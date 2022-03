Afrique de l'Ouest: violence en milieu estudiantin - Une école sensibilise ses étudiants

Une école sensibilise ses étudiants sur la violence en milieu estudiantin.

Victorien Ntayé, président du Réseau d'Action sur les Armes Légères de l'Afrique de l'Ouest, a animé une conférence, le mercredi 09 mars 2022 dans un hôtel à Yopougon-Sideci autour du thème : " La violence en milieu estudiantin ".

Cette conférence, organisée par une grande école, avait pour but de réduire les violences en milieu estudiantin et d'inviter les étudiants à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Dans son intervention le conférencier du jour, Ntayé Victorien a expliqué que la violence a plusieurs facteurs sont la base des violences en milieu. Pour lui, il y a la consommation de la drogue, la mauvaise compagnie et le non-respect des mesures disciplinaires.

Par ailleurs, il a souligné que les violences ont des conséquences négatives sur le cursus scolaire et la vie d'un étudiant. " Quand il y a la violence, l'élève peut mourir ou cela peut occasionner un échec scolaire ou des troubles mentaux ", a-t-il lancé avant d'inviter les étudiants à faire fi de la violence dans leur lieu d'apprentissage.

Des recommandations pour réduire la violence

Face à la recrudescence des cas de violence, le conférencier a invité les responsables des écoles à mettre en place une plateforme de veille des pairs éducateurs à la non-violence et à la culture de la paix. Il a souhaité l'instauration d'un cadre permanent d'échanges entre les étudiantes/ étudiants, le corps enseignant et le personnel administratif. Il a demandé l'initiation des actions de sensibilisation en synergie avec les parties prenantes du milieu estudiantin sur la cohésion sociale, la promotion de la non-violence, du civisme, de la culture de paix et de la sécurité. De plus, Ntayé Victorien a invité les responsables des écoles à sensibiliser les étudiants et les étudiantes sur les dangers liés à la détention et à l'utilisation illégale des armes.