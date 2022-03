Afrique: Smart Farm | Premier fabricant du capteur de sol 100% tunisien à l'Agri-tech Tunisia - Cap sur le Sénégal

Cette solution, qui aide à rationaliser la consommation des eaux d'irrigation, est, également, un bon plan pour améliorer la qualité des produits et par la suite économiser les charges...

La ville de Dakar (Sénégal) se prépare à accueillir, du 13 au 17 mars 2022, la semaine de l'agri-tech tunisienne, une opportunité pour des startup de l'agri-tech de la Tunisie et du Sénégal d'exposer leurs solutions de modernisation de l'agriculture et de sceller des partenariats. Mis en œuvre par Stecia International et soutenu par le projet Innov'i-EU4Innovation, le projet Agri-tech Tunisia vise à contribuer à développer la notoriété de la Tunisie en tant que source de solutions agri-tech pour l'Afrique à travers des partenariats dans le secteur "agri-tech" entre la Tunisie et les pays de l'Afrique subsaharienne, en particulier le Sénégal.

Le projet consiste, également, à développer les exportations de cinq startup tunisiennes au Sénégal. Smart Farm, l'une des cinq startup sélectionnées par Agri-tech Tunisia, est aussi le premier fabricant en Tunisie du capteur de sol 100% tunisien, dédié au pilotage d'irrigation agricole. Dans une déclaration accordée à La Presse, Bechir Ben Brika, CEO Smart Farm, est revenu sur cette solution innovante permettant de rationaliser la consommation d'eau d'irrigation.

Pallier la rareté de l'eau par l'innovation

"Smart Farm est un système d'information dédié au secteur agricole en intégrant l'IoT. Il est conçu pour la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des données sous une forme adaptée pour aider le pilotage des exploitations agricoles. Et comme l'agriculture est la plus avide d'eau, prélevant à elle seule plus de 70% de l'eau, que ce soit en Tunisie ou dans n'importe quel autre pays, les ressources hydriques sont menacées.

Et avec le changement climatique, qui va accentuer la variabilité des précipitations et des approvisionnements en eaux de surface, ce secteur vital se trouve de plus en plus souvent exposé à des risques liés à l'eau. Partant de ce constat, Smart Farm a eu l'idée de lancer des solutions innovantes permettant de rationnaliser la consommation d'eau d'irrigation. D'où la naissance de Smart Sensor, qui est un capteur de sol 100% tunisien", a-t-il précisé.

M.Ben Brika a ajouté que ce capteur aide à accroître l'efficacité de l'irrigation et à réduire le gaspillage d'eau ainsi que la dépense énergétique, contribue à réduire les coûts globaux et à améliorer la qualité, la quantité des produits et la rentabilité, et recueille un grand nombre d'informations en temps réel avec une précision améliorée et donc optimise au mieux le temps.

"Smart Sensor permet donc un enregistrement intelligent de façon périodique de l'humidité du milieu, ce qui assure un accès en temps réel des mesures des sondes et un suivi de l'état hydrique du sol, qui sont de précieux indicateurs pour décider de la mise en route ou de l'arrêt de l'irrigation", a-t-il encore souligné.

Une production accrue de 20 à 30%

Outre une irrigation intelligente et ciblée des différentes surfaces avec des besoins en eau différents, qui évite d'irriguer lorsque le sol est humide, cette solution innovante permet aussi une économie d'eau de 20%, une optimisation de la gestion de l'eau, et une production accrue de 20 à 30%... Ainsi, Smart Sensor est, également, un bon plan pour économiser les charges (paiement de facture, notamment) et améliorer la qualité des produits. "Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'agriculture 4.0, les termes sont différents,

"Smart agriculture" ou "Smart Farming", mais l'idée principale reste toujours l'exploitation intelligente et la préservation de l'environnement à l'aide de solutions digitales. Nos valeurs fondamentales sont dans l'ADN de notre société : développer des solutions d'irrigation innovantes de haute technologie, capables de gérer, de façon précise, la quantité d'eau utilisée. Ainsi, pour donner un nouveau souffle au secteur agricole et pour que l'irrigation devienne intelligente,

Smart Farm a créé des solutions innovantes capables de gérer d'une manière efficace, écologique et intelligente les ressources hydriques et qui ciblent toutes les catégories et les cultures. Elles concernent les agriculteurs (grands et petits), les investisseurs, les ONG... Aujourd'hui, grâce à l'Agri-tech Tunisia, nous nous déplacerons au Sénégal où nous pourrons choisir de nouvelles entreprises intéressées par notre solution. Cette participation représente aussi pour Smart Farm une opportunité et une nouvelle ouverture vers un développement sud-sud", a-t-il affirmé.