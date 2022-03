Madagascar: Concours " MISS MONDE " - Nellie Anjaratiana fin prête pour la grande finale

Annoncée enfin pour ce 16 mars à Puerto Rico, la finale tant attendue du prestigieux concours de beauté " Miss Monde " place Nellie Anjaratiana en pole position dans la liste des favorites.

Fraîchement débarquée à nouveau dans ce pays exotique qu'est Puerto Rico ce samedi, notre sublime Nellie Anjaratiana nationale s'apprête à faire chavirer le cœur du public, mais aussi du jury du concours " Miss Monde ". Prévue se tenir au mois de décembre dernier, la grande finale de ce prestigieux concours a dû être repoussée à cause du contexte sanitaire actuel, qui en guise de prévention, a contraint les organisateurs à renvoyer chez elles les reines de beauté internationales en lice pour la finale.

Cependant, les concurrentes se sont toutes pliées aux directives imposées et ont toutes fait preuve de patience, afin de revenir encore plus dynamiques que jamais cette semaine. Parmi elles, Nellie Anjaratiana n'a jamais démérité et fait toujours preuve d'engagement et de dévotion en représentant avec une grande fierté les couleurs de Madagascar. " Ce n'était pas facile du tout de devoir rentrer chez soi, alors qu'on était tous aux portes de la finale, mais c'était un mal pour un bien pour chacune d'entre nous. Évidemment, je reste toujours très confiante quant à la suite de cette belle aventure et comme toujours c'est le soutien du peuple malgache qui m'inspirera à aller jusqu'au bout. Je vous en serai éternellement reconnaissante " rapporte Nellie Anjaratiana.

" Déjà une fierté nationale "

Sans doute l'une des plus belle Miss Madagascar à cette date, Nellie Anjaratiana a su se faire une place dans ce prestigieux concours qu'est " Miss Monde ", tout en se forgeant une personnalité bien à elle. D'une beauté sublime, dotée également d'un sourire des plus charmants et un dynamisme qui lui est propre, la jeune femme a toujours eu les cartes en mains pour émerveiller le jury de ce prestigieux concours de beauté. Intelligente et des plus engagée, elle impressionne par son assurance, elle s'illustre fièrement en tant que malgache et prône ces valeurs familiales qui l'animent avec aisance, le tout en inspirant la jeunesse par son parcours.

" Pour l'heure, je vous invite tous à me soutenir dans le cadre du Miss World Digital Media Challenge, en visitant le site internent qui m'est dédié dans le cadre de cette finale " souligne Nellie Anjaratiana. Pour ce faire, nous sommes ainsi invités à suivre le lien " www.missworld.com/2021/madagascar/nellie-anjaratiana ", où l'on aura à redécouvrir toute l'épopée de notre Miss Madagascar jusqu'à sa participation historique au concours " Miss Monde ", mais aussi pour soutenir ses actions humanitaires.

Plus son site aura de visibilité d'ici là, plus il lui sera facile d'intégrer ensuite le " Top 12 " des finalistes en ce début de semaine. Elle affirme " Je compte sur vous ! Je crois en nous et je crois en notre pays ". À la veille de la finale du concours " Miss Monde ", Nellie Anjaratiana est aussi humble que confiante.