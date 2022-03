Madagascar: Droits des consommateurs - Une attention particulière aux services financiers et téléphonie

Pour le bien-être des consommateurs. La journée mondiale des droits des consommateurs sera célébrée demain 15 mars. Le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) en collaboration avec les associations des consommateurs qui œuvrent étroitement avec la Direction de la Protection des Consommateurs (DPC) on t décidé de célébrer ensemble cette journée dans l'enceinte du Chambre du commerce à Antaninarenina.

Une occasion durant laquelle les deux parties mettront une attention particulière aux services financiers et aux téléphonies. " Les plaintes des consommateurs concernant ces services sont nombreuses comme le manque de transparence des frais bancaires, la mauvaise qualité du service internet et la disparition des crédit sans explication du téléphone mobile... ", selon Haingo Ramadison directeur de la protection des consommateurs au sein du MICC.

Pour cette année, l' événement a pour thème " Les enjeux des droits des consommateurs face à la transition numérique ". Des discussions autour du thème et de l'impact de l'ère numérique sur les consommateurs seront ainsi au programme dans la matinée, avec la participation l'Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) et la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF). " L'utilisation de la technologie est devenue un quotidien des consommateurs et il est normal de s'assurer que les droits des consommateurs soient respectés ", poursuit le DPC.

Dans l'après-midi, la célébration se portera sur la sensibilisation sur les droits des consommateurs. " L'objectif est d'éduquer tout le monde, le grand public, les entrepreneurs, les commerçants... sur les droits des consommateurs", souligne Ravalison Tiana de l'organisation de défense des droits des consommateurs.

La JMDC fait partie de la chaîne d'actions que la DPC a mis en place depuis 2019 en termes d'éducation et de sensibilisation des priorités du ministère tel que l'éducation des citoyens pour en faire des consommateurs informés sur la société de consommation, responsables dans le champ social et environnemental et capables d'exiger des changements en considérant leurs droits et obligations.