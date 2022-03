Madagascar: Environnement-Tolagnaro - Des poissons meurent autour du site de QMM

Des poissons décèdent au niveau des localités avoisinant le site d'extraction d'ilménite de QMM. La pêche et la vente de poissons sont suspendues pendant une période indéterminée.

Des associations de pêcheurs de Tolagnaro ont sonné la sonnette d'alarme. Des poissons décédés ont été constatés à Manakana dans le fokontany d'Andrakaraka, au niveau du seuil déversoir d'Ambavarano vers la mer. Le gouverneur de la région Anosy, Jocelyn Raharimbola, parle de diverses espèces de poissons touchées par ce décès telles que des crevettes et des anguilles. Le premier responsable de la région Anosy choisit de suite la prudence en soulignant que des enquêtes vont être menées pour confirmer la relation entre le relâchement d'eau effectué par la compagnie minière QMM vers les eaux de Mandromon-dromotra et les poissons décédés. " Les eaux de pluies apportées par les cyclones ont fait monter tous les niveaux d'eau dans la région Anosy. Selon les explications, la société QMM a été contrainte d'effectuer un certain relâchement d'eau contrôlé en amont pour éviter une sortie excessive d'eau non contrôlée en aval. Mais les détails des impacts de ce relâchement seront connus dans un avenir prochain " explique le gouverneur.

La pêche a été suspendue de même que la vente de poissons provenant de ces localités aux marchés locaux.Les analyses à effectuer concernent les métaux lourds et la toxicité de l'eau, et la direction régionale de l'Eau et de l'assainissement Anosy affirme que des prélèvements ont déjà été effectués. L'eau devient insalubre à la consommation et malgré les sensibilisations à l'impossibilité d'utiliser l'eau au niveau de ces localités, le risque est important.

Sans suite

Holinantenaina Rakotobe, directeur des Ressources en eau au sein de l'ANDEA (Agence nationale de l'Eau e t de l'assainissement ) explique qu'une autorisation exceptionnelle a été accordée à la société QMM sur le déversement d'eau. " Il y a toujours un risque de débordement de l'eau utilisée par QMM pour ses extractions en raison des fortes pluies. Une autorisation lui a été accordée pour effectuer un déversement en amont. Toutefois, l'eau déversée doit être propre et de bonne qualité. Un comité de suivi regroupant diverses entités a été mis en place pour contrôler la qualité des eaux " explique le directeur. Et elle de souligner que les analyses des prélèvements nécessitent du temps.

La compagnie minière ne confirme ni infirme si c'est le relâchement d'eau qui a tué les poissons. Elle fait savoir implicitement en revanche, que le déversement n'a pas affecté les eaux environnantes. " Les précipitations des dernières semaines ont mis sous pression le système de gestion des eaux de QMM amenant à une saturation des bassins de rétention. Pour éviter tout incident non contrôlé, QMM effectue un relâchement ponctuel d'eau" confirme la compagnie. " En se basant sur nos analyses et nos expériences des relâchements similaires passés, ce relâchement exceptionnel sera totalement maîtrisé. Les équipes techniques de QMM en charge de cette opération ne prévoient pas d'effets sur le milieu récepteur... ". Seuls, les prélèvements diront alors la vérité. Un cas similaire s'est déjà produit en 2019 mais les résultats des dites analyses n'ont pas été connues.