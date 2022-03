Madagascar: Protection sociale - La mise à jour de la stratégie nationale en gestation

Un atelier s'est tenu à Manakara pour dresser le bilan des cinq années de mise en œuvre des FSS.

L'égalité des genres sera mise en exergue dans la stratégie nationale de la protection sociale. Le ministère de la Population prévoit de mettre à jour ce document en se basant sur les réalités sur le terrain.

Madagascar par le biais du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF) procèdera cette année à la mise à jour de sa Stratégie nationale de protection sociale (SNPS). Elle s'est fixée comme objectif d'assurer que la protection sociale contribue efficacement à réduire l'extrême pauvreté, à favoriser les investissements pour le développement du capital humain et les moyens de subsistance des ménages et de contribuer à leur progressive autonomisation sur le long terme.

C'est dans ce sens que l'équipe du MPPSPF multiplie actuellement les descentes sur le terrain pour constater de visu les réalités sur le terrain et dresser le bilan des Filets sociaux de sécurité (FSS) déjà mis en œuvre pendant cinq ans grâce au financement de la Banque mondiale, coordonnées par ledit ministère et exécutées par le FID (Fonds d'intervention pour le développement). C'est le cas dans la région Fitovinany où une rencontre avec les bénéficiaires du " vatsin'ankohonana " et de " asa avotra mirindra " a eu lieu dernièrement. " L'élaboration de la SNPS se fera en fonction des besoins au niveau de chaque région. Elle sera par la suite soumise au gouvernement avant d'être validée par le président de la République ", selon le directeur général de la protection sociale, Ghisbert Rivomanana.

Appui. Des formations ont été dispensées aux bénéficiaires des FSS pour qu'ils puissent devenir autonomes. " Grâce à ce programme d'aide, j'ai pu scolariser mes cinq enfants et l'un d'entre eux est à Antananarivo. En parallèle, j'ai bénéficié d'une formation professionnelle sur l'agriculture, le développement personnel et autres thématiques. J'ai pu développer un petit commerce ", témoigne Clerette Ramiandrisoa, une mère de famille de 46 ans à Manakara. Son cas n'est pas isolé, Dorine Ramahita, une mère de famille de 35 ans a également pu scolariser ses enfants grâce à cet appui financier du programme. Des milliers de ménages ont pu améliorer leurs conditions de vie grâce aux FSS. Concernant le bilan provisoire depuis sa mise en œuvre, 77% des femmes issues des ménages les plus vulnérables ont pu en bénéficier. Elles ont pu scolariser leurs enfants tout en améliorant les activités génératrices de revenus.