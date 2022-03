Madagascar: Innovations technologiques - FabLab Solidaire mis en place à Vontovorona

Les représentants d'Orange Solidarité Madagascar et de l'Université d'Antananarivo, en visite au FabLab Solidaire à Vontovorona.

Promouvoir la naissance des startups et favoriser le progrès technique à Madagascar. Tels sont les objectifs placés au centre de la coopération entre l'Université d'Antananarivo et Orange Madagascar. Suite à l'accord signé entre ces deux partenaires, la mise en place d'un FabLab est en cours à l'Ecole Polytechnique de Vontovorona, dans le cadre du Programme Orange Digital Center. La semaine dernière, une descente sur les lieux a été faite par les représentants d'Orange Madagascar et ceux de l'Université d'Antananarivo, pour constater de visu le processus de mise en place du FabLab Solidaire.

A noter que Orange Solidarité Madagascar a déjà mis en place ce genre de structure, notamment au sein de SOS Village d'Enfants, ou encore à l'Université d'Ambohitsaina, pour permettent aux jeunes de mettre sur pied des projets en apprenant à se servir des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, des découpeuses laser, etc. Pour ses promoteurs, l'objectif de la mise en place de ces FabLabs est de permettre à ces jeunes de développer des compétences techniques, numériques et transverses telles que la gestion de projet et le travail collectif. Des conditions qui sont certainement nécessaires pour amorcer le développement industriel et stimuler l'innovation dans le pays.