Madagascar: Gouvernement - Premier conseil ce mercredi pour les nouveaux ministres

Le président aux " 13 Velirano " et ex-candidat numéro 13 n'a pas choisi le 13 de ce mois pour présenter les nouvelles recrues du mercato pour la saison 2022-2023.

Consultations. Certains ministres vont devoir faire leurs valises. Pas forcément à roulettes car ils ne prendront pas forcément l'avion. Au contraire, cela risque d'être la traversée du désert pour quelques-uns. Tout dépend des résultats des évaluations et des consultations qui se sont poursuivis ce week-end, à cause, paraît-il, d'un contretemps entre les deux chefs de l'Exécutif. Il s'agit évidemment du président de la République qui nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre.

8 ou 9 entrants. Le locataire d'Iavoloha a aussi le pouvoir de mettre fin aux fonctions des ministres. Il en sera ainsi pour les quelques membres de l'équipe gouvernementale qui seront mis sur la touche. On croit savoir qu'il pourrait être au nombre de 5 ou 6. En somme, il y aura au moins 8 ou 9 entrants avec les nouveaux ministres des Mines et des Ressources Stratégiques ; de la Justice ; et de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Concernant ce dernier département, il n'est pas exclu que les Nouvelles Villes et l'Habitat reviennent dans son giron après avoir été détaché tour à tour du portefeuille de Hajo Andrianainarivelo.

7 mois. C'est dire que les attributions de certains ministères pourraient être réaménagées. A l'image même du gouvernement qui va faire l'objet d'une retouche. En tout cas, il ne s'agit pas d'un vaste remaniement comme la dernière fois où l'on a vu la nomination de plus d'une vingtaine de nouveaux ministres, vice-ministres et Secrétaires d'Etat. Le premier semestre aura duré 7 mois exactement pour le gouvernement formé le 15 août 2021 puisque les noms des nouveaux ministres seront connus aujourd'hui ou demain. Une chose est sûre, ils participeront au premier conseil des ministres du mercredi 16 mars 2022. Le conseil des ministres de mercredi dernier ayant été le... dernier pour ceux qui sont remerciés. Au propre comme au figuré. Pour les ministres non reconduits, c'était un " Alarobia tsy miverina ".