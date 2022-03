Madagascar: Football / Pro League - Elgeco Plus gagné à l'usure !

Fosa Juniors s'est imposé face au Five FC sur le score de 5 à 1.

Le match phare de la 12ème journée entre Elgeco Plus et Disciples FC a tourné à l'avantage des visiteurs.

C'était hier, dans un vélodrome qui ne l'est plus que de nom puisque l'entreprise en charge de la réhabilitation a carrément rasé la piste. Et ce n'est pas tout car elle a aussi diminué de façon significative les dimensions du terrain. Un terrain bombé au milieu qui plus est. Tout avait pourtant commencé pour Disciples FC qui ouvrait le score dès la 5ème mn sur ce missile d'Anjara Kanté qui alla se loger sous la transversale des buts gardés par Nina, l'ancien portier de l'Adema. Le score en resta là jusqu'à la reprise où curieusement les protégés de Mamisoa Razafindrakoto baissèrent d'un cran, le résultat d'une première période entamée pied au plancher.

Et ce qui devait arriver arriva puisque Éliot, l'ancien du Zanakala, parvint à marquer deux buts presque coup sur coup. Le coup franc du capitaine Ando fut renvoyé par la transversale durant les arrêts de jeu. Et c'était bien dommage car sur l'ensemble de la partie, Disciples méritait aussi de gagner. Mais la chance a tourné à l'avantage d'Elgeco Plus obéissant aux doigts et à l'œil à Alfred Randriamanampisoa. Une entorse aux statuts de la FMF qui disent qu'un membre du comité exécutif, un vice-président qui plus est, n'a pas le droit de soutenir un club. Plusieurs membres des Disciples sont sortis du lot avec une prestation XXL dont le gardien Ando, le capitaine Ando, Ando Kely, Rija Rasoanaivo, Anjara Kanté et Toby.

Fosa Juniors atomise Five FC. Le gros score de la journée d'hier est l'œuvre de Fosa Juniors qui a infligé une sévère correction au Five FC sur le score de 5 à 1. Un Fosa toutes griffes dehors après un premier but de Drogba puis un autre de Dimitri Caloin. Fely a ouvert son compteur tandis que Dax confirmait sa régularité. Sambatra a aussi montré qu'il reste une précieuse roue de secours. Après son nul très frustrant contre Mama FCA à Ampasambazaha, le CFFA a fait feu de tout bois, samedi à l'Elgeco Stadium, devant l'infortuné Dato. Les protégés de Tota Henintsoa Rakotoarimanana se sont imposés sur le score de 5 à 0 dont un doublé de l'incontournable Rakool. Andoharanofotsy avait ouvert le score par Yvon puis Tsilavina enfonça le clou à 5 mn de la fin de cette partie par trop inégale et confirmant la qualification du CFFA aux playoffs.

L'USCAFOOT a réalisé la bonne opération en battant l'AS Fanalamanga sur le score de 2 buts à 1. Mais l'exploit porte la signature de Tia Kitra, auteur d'un remontada face au COSFA. À l'issue d'un match, autant le dire, renversant, le club tamatavien a réussi à revenir au score pour terminer sur un incroyable score de 4 buts à 4.

Mama FCA continue d'enchaîner sur sa marche en avant avec cette courte victoire, mais victoire tout de même, devant le 3FB. Les hommes de Careca Raoelison marquaient l'unique but durant les arrêts de jeu. Un coaching gagnant pour Ilakaka car c'est Fano Kely qui a réussi à trouver la faille à la 90+2 mn.