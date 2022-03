Algérie: OCI - Appel à la formation d'une alliance des pays musulmans pour faire face aux défis de l'heure

Alger — Les participants à la 47e réunion du comité exécutif de l'Union des assemblées des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) ont appelé, dimanche à Alger, à la formation d'une alliance des pays musulmans en vue de faire face aux défis de l'heure.

Le membre du Conseil de la choura du Sultanat d'Oman, Ahmed Ben Ali Al-Amri a déclaré à l'APS à l'issue des travaux du premier jour de la réunion, qu'"au vu des développements que connait le monde, il est impératif de former une alliance des pays musulmans pour faire face aux défis de l'heure, à travers le rejet des différends et le respect des enseignements de la religion musulmane".

Le Secrétaire général de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS), Lekhemissi Bezaz a, pour sa part, affirmé que "les pays du Sahel attendent aujourd'hui à ce que les organisations mondiales puissent traiter les principales causes et préoccupations qui mettent à l'épreuve les populations de la région souffrant des conflits instigués pour la plupart par des parties étrangères qui veulent déstabiliser la région et les potentialités de ces pays".

Le représentant de la Malaisie a estimé impératif de renforcer les économies des pays musulmans afin de se repositionner en tant que groupe solide à la lumière des menaces que connaît le monde.

La première séance de la 47e réunion du comité exécutif de l'UPCI a été clôturée dimanche. Les travaux devront se poursuivre lundi.

Prennnent part à cette réunion 12 membres élus représentant l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Liban et le Sultanat d'Oman (pour le groupe arabe), l'Iran, le Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie (pour le groupe asiatique), la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mozambique et le Cameroun (pour le groupe africain), et la Turquie (pour la Troïka présidentielle de l'Union).