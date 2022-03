Algérie: Le HCA renforce la coordination avec les universitaires spécialisés en langue et culture amazighes

Batna — Le secrétaire général du Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé dimanche à Batna, le lancement d'une expérience d'accompagnement sur le terrain des étudiants et des chercheurs spécialisés en langue et culture amazighes, afin de renforcer la coordination entre le commissariat et les universités.

Intervenant en marge de l'actualisation de la convention, signée en 2014 entre le HCA et l'université Batna-1, M. Assad a indiqué que, cette expérience qui sera lancée pour la première fois depuis la wilaya de Batna au profit des chercheurs et des étudiants, notamment les doctorants, "englobera les instituts de la langue et de la culture amazighes du pays au nombre de cinq, ouverts dans les wilayas de Batna, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia et Tamanrasset".

Si El Hachemi Assad a relevé, à l'occasion, l'importance d'actualiser les conventions signées par le HCA depuis 2014, considérant cela comme une évaluation de ces expériences qui ont été "positives" à travers le travail coordonné avec le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le même responsable a estimé, en outre, "nécessaire de passer à une seconde phase afin de renouveler les perspectives, définir les objectifs et permettre aux spécialistes d'aller avec le HCA vers le travail de terrain".

Concernant sa visite de trois jours dans la wilaya de Batna, Si El Hachemi Assad a indiqué qu'il a choisi de l'entamer à l'université, surtout que cette wilaya s'est engagée avec succès sur le parcours du développement et de la promotion de la langue amazighes, à travers l'expérience de l'institut de la langue et de la culture amazighes", ajoutant qu'elle inclut aussi de faire le point sur les réalisations faites localement par le secteur de l'éducation nationale dans ce domaine.

Avant l'actualisation de la convention entre l'université Batna-1 et le HCA, M. Assad a présenté une intervention sur "Les nouveautés de la langue amazighe en Algérie", durant laquelle il a abordé les efforts du HCA et sa stratégie, en coordination avec le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l'éducation nationale pour la promotion de cette langue.