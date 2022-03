Cameroun: Tuer la bureaucratie pour sauver la fonction publique !

Lorsque je suis arrivé à Maroua, j'ai rencontré un ami qui était dans la restauration rapide. Le gars avait un boulevard devant lui pour lancer sa chaîne de restauration.

Mais aux dernières nouvelles, il a abandonné cette opportunité pour aller " acheter le recrutement " dans la fonction publique en qualité de secrétaire de greffe. C'est-à-dire une affaire où il gagnera une centaine de mille par mois. Comme on dit chez au Cameroun, est-ce que ce gars était " normal dans sa tête " au moment d'opérer ce choix ? Son niveau de vie était déjà élevé. Il ne sera pas un bon fonctionnaire. Il se fera payer même pour le sourire au secrétariat du greffier. Clairement, il s'est trompé de chemin comme beaucoup d'entre nous.

Je reviens dans l'enseignement. Lorsque j'entrais à l'université en tant qu'étudiant, il était quasiment impossible de trouver dans la génération de nos aînés, enseignants d'université, des gens qui acceptaient d'occuper des fonctions administratives au sein de la faculté si ce n'était au moins le poste de vice-doyen. Aujourd'hui, même les postes de secrétaire sont occupés par des chargés de cours. On sait tous pourquoi: c'est pour l'argent ! C'est pour chercher là où brouter comme la chèvre. C'est tout sauf la vocation ou l'amour de l'école car, je n'ai jamais vu certains profs en salle de cours depuis plusieurs années !

Pour résoudre le problème de la fonction publique camerounaise, il faut d'abord régler le problème qu'a celui qui abandonne sa vie stable pour aller " acheter le concours " des instituteurs sous prétexte que " ça donne le matricule ". En fait, celui-là est égaré. Il souffre même d'une maladie qu'on appelle bureaucratie.

Mes chers amis, la course effrénée que nous avons pour la bureaucratie ne peut que conduire au mauvais traitement des fonctionnaires. Je réfléchis malheureusement en économiste : Tant que pour 40 places, il y aura 40 000 candidats, la fonction publique sera une mafia dans tout le processus, du recrutement à la retraite.

2015 : Recrutement des médecins. Je me rappelle qu'il y avait eu moins de candidats chez les spécialistes et que le gouvernement avait dû flatter les Camerounais de la diaspora afin qu'ils rentrent travailler au pays. Oui, c'est la loi de l'autre et de la demande. Pendant que les uns achetaient le concours, d'autres étaient flattés pour intégrer la fonction publique. C'est ce à quoi je pense: une fonction publique plus attrayante!

Tant que les gens paieront pour entrer dans la fonction publique, le fonctionnaire sera mal traité. Tant que le régime en place pensera que la solution pour l'emploi se trouve dans la fonction publique, il n'y aura pas de meilleurs traitements. Tant que les gens paieront pour voir leurs dossiers traités rapidement, il y aura toujours lenteur administrative orchestrée par d'autres fonctionnaires qui ont dû payer pour se faire affecter au ministère afin de " brouter " lors du traitement des dossiers. Au Cameroun, la lenteur est la plupart de temps un message codé!

Vous pouvez changer de Ministres ou de Présidents de la République à suffisance! Cela ne servira à rien si vous ne changez pas de Mindset et de système. Je reviens sur le fondamental : Il faut tuer la bureaucratie au Cameroun pour sauver la fonction publique. Et pour cela, il faut que nous l'acceptions!

Je sais que les gens s'interrogent sur mon propre statut. Je réponds : Je suis moi-même rentré au Cameroun pour proposer mes services à l'Etat en vue de former mes cadets. J'ai moi-même choisi mon université. Je savais bien ce que cela supposait ! J'ai même accepté l'humiliation de me faire recruter comme Assistant. Mais, si d'aventure l'on me faisait chanter un jour, il est clair que je laisserai tomber ! L'horizon est ouvert, non ?