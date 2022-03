Madagascar: Anosibe - Deux personnes touchées par balles

Une attaque à main armée s'est produite vendredi aux alentours de 17 heures à Mandrangombato.

Deux individus sont tombés nez à nez avec des braqueurs en pleine action. Selon les informations, ces deux personnes n'étaient pas les cibles principales des malfaiteurs mais elles étaient au mauvais endroit et au mauvais moment. Les victimes ont été touchées par balles, dont l'une sur sa hanche et l'autre au niveau du pied. Ces derniers ont été immédiatement transportés à l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Après avoir tiré sur eux, les bandits ont pris la fuite et malgré l'appel au secours des victimes, personne n'a osé poursuivre les malfrats par peur de représailles.

" On a entendu les bandits ouvrir le feu et tirer sur les innocents, on n'a pas pu les sauver, on craignait pour notre vie... ", raconte un habitant du quartier. " On ne comprend pas les forces de l'ordre, on nous dit toujours que si la population est victime d'un fait, il ne faut pas hésiter à prévenir les forces de l'ordre et porter plainte. Pourtant, lorsqu'on a appelé les forces de l'ordre pendant cette attaque, après une heure d'attente, personne n'est venue pour constater les faits... ", a-t-il ajouté. Le ou les suspects n'ont pas pu être identifiés.