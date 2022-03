Ile Maurice: Transformation industrielle - Le NPCC, le PNUD et le Japon accompagnent les PME dans leur digitalisation

Une vaste campagne veut sensibiliser et inciter les directeurs des petites et moyennes entreprises à prendre tous les avantages du numérique. Cela peut aider à réduire leur dépendance des ressources humaines ou encore rehausser leur compétitivité et leur productivité.

Ces petites et moyennes entreprises (PME), qui évoluent loin des facilités et outils numériques, sont de l'histoire ancienne. Depuis le 4 mars, ce handicap n'existe plus grâce au projet Enterprise Go Digital, qui a vu le jour grâce à une initiative du National Productivity and Competitiveness Council (NPCC), avec le concours du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Japon.

Le principal objectif d'Enterprise Go Digital est de permettre aux PME d'être sur un pied d'égalité à travers des facilités d'un écosystème qui leur est destiné pour avoir accès à des informations indispensables à la prise de décisions stratégiques. Il est également une plateforme pour aider les PME à consolider davantage leur capacité à augmenter leur niveau de productivité et de résilience face aux situations susceptibles de les fragiliser. La première phase du projet concerne une vaste campagne de sensibilisation des directeurs de PME.

Pour le directeur exécutif du NPCC, Ashit Gungah, le recours des PME aux outils et services digitaux est indispensable car elles doivent s'intégrer dans ce qu'il appelle la révolution numérique continue de l'économie globale. "La pandémie de Covid-19 a accéléré le processus vers un futur tout numérique", a-t-il indiqué.

"Par conséquent, les gens et les organisations à travers le monde se sont trouvés dans l'obligation de s'adapter à de nouvelles façons de travailler et de vivre. Dans le contexte actuel, c'est une évidence que le recours aux apports des technologies informatiques va créer des opportunités sans précédent pour l'émergence de la croissance économique."

Manque d'expertise

De plus, il dit constater que nombre d'entreprises trouvent parfois difficile de faire leurs premiers pas dans l'univers numérique, vu leur manque d'expertise et de ressources appropriées. "C'est précisément pour cette raison qu'Enterprise Go Digital a été conçu. L'idée consiste à démontrer aux responsables des PME que l'introduction du numérique dans leur mode opératoire n'est pas si compliquée qu'ils le pensent.

Car une telle posture est indispensable pour s'adapter aux changements que la technologie impose à l'économie globale. Leur capacité à renforcer leur résilience et, par conséquent, à s'offrir la possibilité d'exercer un impact non négligeable sur la transformation de l'économie du pays."

Le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, Soomilduth Bholah, a abondé dans le même sens. "La digitalisation et la création d'outils que celle-ci peut occasionner permettront aux PME de réduire leurs coûts de production, d'instaurer des normes et procédures, d'installer des machines pour réaliser des tâches effectuées jusqu'ici manuellement, réduisant ainsi la dépendance aux ressources humaines pour assurer le fonctionnement de leurs opérations.

Le recours aux outils numériques va créer les conditions pour que les PME rehaussent leur niveau de compétitivité et disposent d'un mécanisme pour mieux comprendre et analyser le comportement de leur clientèle. La digitalisation des PME est en tête de liste de nos priorités. C'est un facteur capable de changer la règle du jeu dans le domaine économique."

L'officier responsable du bureau du PNUD à Maurice, le Dr Tony Muhumuza, a réitéré la volonté de son organisation d'être aux côtés du gouvernement et du secteur privé depuis l'émergence de la pandémie. "Nous sommes en train de soutenir la mise en place du projet de digitalisation qui permettra aux opérateurs du privé de Maurice de se connecter aux acteurs économiques de la région. Notre appui aux PME, avec la création de plateformes digitales, leur permettra de distribuer leurs produits sur le marché local avec, pour commencer, l'accent sur le secteur horticole."

L'ambassadeur du Japon, Shuichiro Kawaguchi, a, pour sa part, fait un plaidoyer pour que les PME prennent toute la mesure des facilités que l'informatisation peut leur apporter. Il cite, notamment, la réduction de la dépendance des ressources humaines, la possibilité de relever le niveau de sa compétitivité et de sa production.

"Je crois fermement que la digitalisation va gagner du terrain dans la période post-Covid. Il est clair qu'Enterprise Go Digital jouera un rôle des plus importants dans le plan des responsables des PME de placer leur business dans l'avenir sur une base durable."