Congo-Brazzaville: Covid-19 en RDC - L'OMS en première ligne dans la riposte contre la pandémie

La République démocratique du Congo (RDC) a enregistré son premier cas de covid-19 le 10 mars 2020. Depuis lors, la pandémie s'est propagée à travers toutes les vingt-six provinces du pays. Mais grâce aux efforts des autorités sanitaires et les partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la tendance de la maladie est en baisse.

L'OMS est à l'avant plan dans l'organisation de la riposte contre la covid-19, à travers plusieurs interventions, comme l'a déclaré le chargé de Bureau de cette agence en RDC, le Dr Amédée Prosper Djiguimdé. "Nous avons été en première ligne des efforts pour faire reculer cette pandémie et nous continuons de soutenir tous les efforts que les autorités nationales entreprennent afin de lutter avec efficacité contre la covid-19 et assurer la sécurité sanitaire de la population", a t-il déclaré.

Les deux dernières années, a reconnu le Dr Amédée, le pays a été mis à rude épreuve et des enseignements essentiels ont été tirés en matière de santé publique. "Nous en sortons plus forts et nous comptons renforcer le système de santé de la RDC afin qu'il soit plus résilient aux futures urgences" , a-t-il dit, convaincu que la vaccination reste une arme puissante contre cette pandémie.

C'est dans ce cadre que l'OMS continue, avec les organisations partenaires, de renforcer l'adhésion à la vaccination dans le pays. Pour lui, davantage d'efforts sont nécessaires pour atteindre une plus large partie de la population et la protéger du risque d'hospitalisation et de décès.

Booster la vaccination dans toutes les provinces

Saluant l'immense contribution de ses partenaires, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a annoncé la mise en œuvre prochaine de priorités stratégiques pour booster la vaccination dans les vingt-six provinces du pays. Afin de marquer cette étape, le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda a salué "la tendance à la baisse des cas de coronavirus rapportés dans le pays", tout en insistant sur "la nécessité de poursuivre la sensibilisation de la population à observer scrupuleusement les gestes barrières afin de se protéger et de se prémunir contre une large propagation de la maladie".

Notons qu'au cours de ces deux dernières années, des mesures de santé publique, parmi lesquelles la surveillance, l'amélioration du dépistage, le traitement ainsi que la promotion des mesures barrières ont été essentielles pour contrôler la propagation du virus. La vaccination a également été renforcée pour aider à maîtriser la pandémie.