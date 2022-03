Congo-Brazzaville: Province de l'Equateur - Lancement des travaux de construction du sanctuaire d'Isidore Bakanja

Le Premier ministre, Jean- Michel Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation gouvernementale dont fait partie le ministre d'État en charge de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a lancé, le week-end dernier à Bokote, dans la province de l'Equateur, les travaux de construction du sanctuaire d'Isidore Bakanja à Bokote, à plus de 1000 km de Kinshasa.

Chose promise, chose due. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de réaliser sa promesse faite à l'archevêque de Mbandaka-Bikoro, Mgr Ernest Ngboko, qui avait sollicité, à travers une correspondance, son implication dans la valorisation et l'aménagement du site où repose pour l'éternité le bienheureux Isidore Bakanja à Bokote, dans la province de l'Equateur. Cela, en prévision de la venue prochaine en République démocratique du Congo de sa sainteté le pape François, en marge du 25e anniversaire de la béatification de Bakanja.

En séjour dans cette province, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donc lancé des travaux de construction du sanctuaire d'Isidore Bakanja à Bokote. Outre cela, le chef du gouvernement est dans le Grand Équateur pour préparer la 9e conférence des gouverneurs qui se tiendra dans cette partie de la République.

S'agissant de la construction du mausolée d'Isidore Bakanja, le suivi des travaux a été confié au ministre d'État Guy Loando Mboyo, conformément à l'ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1 litera B point 13. Ce dernier stipule que le ministère de l'Aménagement du territoire a pour attributions, entre autres, la conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, l'exécution des politiques et des stratégies opérationnelles et d'orientation visant la meilleure répartition dans l'espace des activités humaines ; et le contrôle et la surveillance permanente de l'utilisation de l'espace physique du pays.

Soucieux de la réussite de ce projet, le ministre d'Etat Guy Loando Mboyo, avant de s'envoler pour la province de l'Equateur, avait présidé une séance de travail à son cabinet avec l'archevêque de Mbandaka-Bikoro, Mgr Ernest Ngboko; l'évêque de Bukungu- Ikela, Mgr Toussaint Iluku; et le chapelain du pape et secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Donatien Nshole. Il avait rassuré ses hôtes de la matérialisation de ce projet d'autant plus que les fonds pour l'exécution de la première phase ont été débloqués.

La valorisation du site où a été enterré Bakanja comprend plusieurs volets, notamment l'aménagement du lieu de la sépulture, la construction d'un sanctuaire avec crypte, la construction d'un site d'accueil et d'hébergement à Bokote, la construction d'une piste d'atterrissage, l'aménagement d'autres sites, tout autant symboliques, à Ikili, Wenga, Mbandaka et Bokondela.