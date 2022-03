Congo-Brazzaville: Secteur privé - Des partenaires mobilisés pour la caravane de l'entrepreneuriat

Destinée à sensibiliser les jeunes de 18 à 40 ans à l'esprit d'entreprise, la première édition de la Caravane de l'entrepreneuriat est prévue le 22 mars mars. Prélude à l'événement, les autorités tentent de réunir les partenaires autour du projet et le financement nécessaire.

Au cours d'une rencontre avec ses principaux partenaires à Brazzaville, le 11 mars dernier, la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, a rappelé le bien-fondé de la caravane de l'entrepreneuriat. Les équipes de sensibilisation vont sillonner les agglomérations de Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, Oyo et Ouesso.

Cette activité nationale vise, a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo, à informer les jeunes sur les opportunités, le cadre institutionnel et les initiatives publiques en matière de soutien à la création d'entreprises. Il s'agira également de mettre en compétition via le concours de pitch et primer les jeunes entrepreneurs par l'émulation et d'assurer un suivi des activités des entreprises mises en compétition.

" L'idée c'est d'inciter les jeunes à entreprendre, qu'ils soient en milieu urbain ou en milieu rural. Nous voulons nous rapprocher davantage des jeunes, pour les encadrer, les aider à la formalisation et leur permettre d'accéder aux financements. C'est l'aventure à laquelle je vous invite à vous joindre à nous ", a lancé la ministre à ses partenaires onusiens, aux chefs d'entreprise, et à l'Association intégration diversification économique et entrepreneuriat.

Il est prévu, durant la période de la caravane, un forum sur les opportunités ; un concours Get in the ring qui permettra de retenir deux jeunes entrepreneurs congolais pour représenter le pays aux olympiades mondiales des start-up ; des activités de follow-up qui consisteront en des formations thématiques et des visites en entreprises pour ceux des jeunes qui ont participé au Get in the ring ; des rencontres de Giving back à travers lesquelles les jeunes entrepreneurs échangeront avec d'autres jeunes pour un partage d'expériences qui in fine devrait donner envie d'entreprendre.