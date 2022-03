Gabon: Les voeux des populations du 5è à Jean-François Ntoutoume Emane

Gabon, le 12 mars 2022- Les populations du 5è arrondissement de la commune de Libreville ont présenté les voeux de nouvel an à leur Patriarche, Jean François Ntoutoume-Emane. La cérémonie a eu lieu à son domicile, la délégation est venue avec les mains pleines de présents, tout en demandant à Dieu de lui prêter longue vie.

C'est une forte délégation du 5è arrondissement de la commune de Libreville qui est venue souhaiter ses voeux les meilleurs à leur patriarche Jean François Ntoutoume-Emane. Emu et très touché par cette marque d'Amour et de considération, l'ancien Premier ministre, Chef du Gouvernement sous feu Omar Bongo, ne pouvait que se réjouir. Il a d'ailleurs, salué cette initiative à sa juste valeur. Tout en précisant que la rencontre est typiquement familiale, le patriarche a confessé devant tous que :" Votre présence me donne de la chaleur familiale. Merci pour cette convivialité" a t-il lancé.

Cette rencontre avec les habitants du quartier Lalala est non seulement une marque d'affection, mais surtout celle de la reconnaissance pour les actions posées par l'ancien Maire de la commune de Libreville. L'on pouvait lire sur une des banderoles :" Parce que nous reconnaissons votre oeuvre, votre leadership et votre grand coeur ! Papa Jacky, le 5è arrondissement vous réclame dans l'action".

Valery Nyngone, représentante des femmes a rappelé que Jean-François Ntoutoume Emane est une figure emblématique. Aussi, lui a t-elle lancé un appel, celui de la prise en main du village Lalala, tout en précisant que les jeunes, les femmes et les hommes ont besoin de lui. "Les habitants du 5è désirent que vous accompagnez les uns et les autres à se réconcilier, à renouer les liens de fraternité. Ils prient le Seigneur afin que cette année soit Lumière !"a t-elle fait savoir.

Célestin Ngue Bie, représentant les sages, a dit être heureux de revoir leur frère, fils debout devant eux. Il a, au nom de tous les sages de Lalala, souhaité longue vie, car le Seigneur est reconnaissant de lui." Nous prions pour ce que vous faites à l'endroit de vos semblables. Votre politique a toujours été guidée par votre altruisme. Revenez à votre arrondissement, à votre village" lance t-il à l'égard de l'homme politique pour la gestion du 5è arrondissement de la commune de Libreville.

Pour sa part, Jean-Francois Ntoutoume Emane a compris le message, a entendu l'appel des populations de Lalala, leurs cris de coeur. Il a d'autre part, fait savoir que le pays ne peut pas se construire sans se référer au passé. Il a évoqué la destruction d'une école en pleine année scolaire qu'il qualifie d'ignominie, de déshonneur. "Ne laissons pas le Gabon se détruire. Nous souffrons dans notre fond intérieur. Nous souffrons de voir ce pays se détruire à vau-l'eau" dit-il, indigné.

Répondant aux différents appels des femmes, des hommes et des jeunes de Lalala, le Président du Rassemblement des Patriotes Républicains( RPR) a fait savoir que son amour pour le pays, va au-delà de Lalala. "Je suis par l'amour, la chair, lié au Gabon tout entier . Je vous suis reconnaissant et redevable de ce mot d'ordre de 2016. Soyez des gens fiers et dignes, ayant des convictions. Il faut se battre pour la dignité te la libération du Gabon" a t-il conclu.

Il a promis aux partisans de sa formation politique que très bientôt, un nouveau siège du parti sera inauguré.