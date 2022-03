Gabon: Perceptions des Gabonais sur la gestion de la Covid-19

Le réseau de recherche panafricain Afrobaromètre a rendu ses résultats du 9è tour relatifs aux perceptions des Gabonais sur la gestion de la Covid-19. C'était le vendredi dernier à Libreville par visioconférence . De ses impacts, de sa gestion en passant par les perceptions des vaccins, les membres d'Afrobaromètre ont recueilli les avis des Gabonais.

La Covid-19, cette pandémie qui durant près de trois ans a mis le monde entier à genou, était au coeur des échanges en rapport aux perceptions des Gabonais sur la gestion de ce fléau mondial.

Concernant la vaccination contre la Covid-19 : Seulement 15% des Gabonais affirment avoir reçu une vaccination contre la Covid-19, et les deux tiers déclarent qu'il n'est " pas du tout probable " ou " pas très probable " qu'ils se fassent vacciner. Donc un Gabonais sur sept (15%) affirme avoir reçu une vaccination contre la Covid-19. La majorité des citoyens quant à eux, estiment qu'il n'est " pas du tout probable " (53%) ou " pas très probable " qu'ils se fassent vacciner.

Pour ce qui est de la gestion de la réponse à la Covid-19 : Plus de 8 Gabonais sur 10 jugent " plutôt mal " ou " très mal " la réponse à la pandémie de Covid-19 par le gouvernement. Seulement des minorités des Gabonais sont satisfaits des efforts du gouvernement pour apporter une assistance aux ménages vulnérables (13%), pour réduire les perturbations dans l'éducation au minimum (23%) et pour assurer que les établissements de santé aient des ressources adéquates contre la COVID-19 (30%).

L'on note que deux tiers (66%) des Gabonais estiment que " beaucoup " de ressources disponibles pour la lutte contre la COVID-19 ont été perdues ou volées à cause de la corruption. Plus de huit Gabonais sur 10 (84%) pensent qu'on ne devrait pas reporter les élections à cause de la pandémie.

Un Gabonais sur sept (15%) affirme qu'un membre de son ménage est tombé malade de Covid-19 ou a testé positif pour le virus. Le quart (26%) des citoyens disent qu'un membre de leur ménage a perdu un emploi, une entreprise ou une principale source de revenus à cause de la pandémie.

Les chercheurs d'Afrobaromètre sont parvenus à la conclusion selon laquelle, une très large majorité des Gabonais ne sont pas vaccinés et n'ont pas confiance aux vaccins disponibles. Les principales raisons de cette méfiance sont que les populations pensent que ces vaccins ne sont pas sûrs ni fiables ou que la Covid-19 n'existe pas. S'agissant de la gestion de la pandémie par le gouvernement, très peu de Gabonais sont satisfaits, surtout pour ce qui concerne l'aide apportée aux ménages vulnérables. Par ailleurs, la majorité des Gabonais pensent qu'on ne devrait pas reporter les élections à cause de la pandémie.

Il faut rappeler à des fins utiles que Afrobaromètre est un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. L'objectif est de donner au public une voix dans les processus de prise de décision politique en fournissant des données de haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu'aux Africains ordinaires.

Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable de la mise en œuvre de l'enquête. Au Gabon, le partenaire national est le Centre d'Etudes et de Recherches en Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP).